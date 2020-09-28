動物實驗｜初生獼猴頭顱被殘酷植入電擊棒 比利時大學稱開發新藥讓人類受惠

12隻獼猴頭顱被開洞植入儀器 恐佈實驗為研究阿茲海默症等腦部疾病

兔子、猴子經常被人用作實驗用具， 比利時有大學甚至在剛出生的12隻獼猴的頭顱鑽了一個洞，並植入電擊棒在牠們腦中，以檢測獼猴的大腦活動，畫面相當驚悚。但研究人員聲稱，這是為了開發新藥，能讓成千上萬人受惠，而動物權利組織怒批實驗毫無意義，喻停止傷害動物。

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在比利時排名最高的天主教魯汶大學（Katholieke Universiteit Leuven），最近為了研發新藥，用12隻剛出生小獼猴做實驗，牠們的頭顱被鑽了一個洞後植入電擊棒，再使用水泥將固定桿連接到頭骨上，實驗為期長達數個月。為了讓猴子們在實驗中乖乖配合，牠們每天都只能喝水，無法正常飲食。

此實驗曝光後瞬間引來多方批評，而近八成的比利時人都認為應該停止這項實驗。但研究人員回應，因為其他動物沒有複雜的大腦功能，故只能在獼猴身上進行實驗。更指是次研究能夠增加對腦部疾病的了解，特別是阿茲海默症，從而使數千萬人受惠。

動物權利組織（Animal Rights）批評實驗殘酷而無用，只能滿足那些冷血科學家的好奇心，應該暫停所有的研究，停止傷害動物們。

資料來源：dailymail，Animal Rights

撰文：黃雅純

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