BB半夜喊｜80後睡眠顧問協助過百BB練成自行入睡瞓天光 新手父母：寫睡眠記錄勤力過讀書

對父母來說，寶寶不肯瞓覺，堪稱是史上最麻煩的難題，如果有專人教你訓練寶寶自行入睡，對爸媽來說，又算不算是一大福音呢？

馬靜怡（Charlotte）是兩孩之母，大女Gin今年四歲，細仔Rick則兩歲。她本來從事市場營銷，一年前多了個身份──嬰兒睡眠顧問。最初接觸Charlotte，未為人母的記者本着好奇心出發，不明白為何寶寶瞓覺都要人教。在網上做資料搜集時，卻發現寶寶未能入睡，是很多媽媽的頭號難題，走一趟書店，亦不難找到一些訓練嬰兒入睡的書本。Charlotte告訴我，起初她都是深受「想睡而不能睡之苦」困擾。大女情況尚可，但細仔卻每晚都睡不安，由初生至八個月大，每晚都會大哭大嚷兩三次，半年來老公都要睡客廳，夫妻關係極受影響，「出街連手都不會拖，一聽到囝囝哭我們就很𤷪𤺧，直情連吵架都不想。」

看到藝人宋熙年分享尋找睡眠顧問的過程，Charlotte把心一橫，報讀美國及澳洲的睡眠顧問遙距課程，「我發現香港沒有廣東話睡眠顧問，所以決定自己去讀。」花了三萬多元，讀了七個月，跟着課堂上的理論為仔仔制訂睡眠規律，第一天訓練入睡，便使仔仔一覺瞓天光。身邊朋友都找她幫手。後來她成立facebook專頁「Baby Sleep Well嬰兒睡眠諮詢」，一年間吸引了一百五十個家庭諮詢，但她坦言試過不成功，如在諮詢後發現不能成功入睡是基於其他生理原因，像食物敏感或睡眠窒息症等，需轉介到專業醫生那邊查明狀況，她都會退錢給媽媽。

Charlotte指，每位寶寶入睡的規律都不同，媽媽們要在開頭數天把寶寶一天內發生的事詳細記錄，才能有效找到作息規律。媽媽們一般會先上Charlotte的免費線上課程，如想繼續諮詢才要付款，「開始諮詢時，媽媽要答十六條問題，關於寶寶幾點起身、飲奶、如何入睡等，然後媽媽每天都要交記錄表給我，跟進小孩的進度 。」她會提供三十天的網上跟進服務，收費是三千八百元，現時月入約三萬元。

貼畫紙遮光 減清晨驚醒

最常見的睡眠問題是甚麼？「清晨醒和少少噪音就驚醒，都是比較多媽媽問的。」如寶寶經常被清早陽光照醒，Charlotte建議可用黑色畫紙貼滿房間的窗，「小孩一看到光就會八卦，把所有窗貼上黑色畫紙，是最便宜的遮光方法，因為光會很影響小孩的睡眠質素，會令小孩清晨醒。」若寶寶對聲音敏感，在他們入睡時也可考慮開着白噪音哄小孩睡覺。「白噪音即是相同聲頻的聲音，例如下雨聲、花灑聲、風筒聲和電視雪花聲，可掩蓋其他突如其來的聲音。」她坦言一開始放手讓他自己睡，聽見他大哭都會心痛，但同時認為，「小孩並不是我們想像般那麼不能適應這個世界 。」

韓生韓太的仔仔Bruno，現在七個半月大，當日記者到他們家，Bruno眼仔睩睩、精精靈靈，吃完午餐後，便開始有睡意。要訓練寶寶自行入睡，首要條件是爸媽要狠下心，讓寶寶獨自熟習睡眠環境，那當然不是把寶寶放上床後便置之不理，但爸媽若在身邊哄睡，總會讓寶寶產生依賴。玩耍一陣子，韓太便把Bruno放在床上，韓生則在客廳看着房間內的夜視攝錄機，默默監視Bruno在入睡期間會不會做出甚麼危險動作，最後不用哄睡，Bruno不消七分鐘便睡着了。「我們有一小時的自由時間，哈哈！」韓生即時記錄寶寶的入睡時間，同時計算着該甚麼時候讓寶寶起床。「現在是一點半，他應該會睡一小時左右，若兩點半未起床，我會拍醒他，不然晚上便會不睡了。」韓生展示Bruno的作息時間表，上面清楚記錄了幾點飲奶、吃小食、用了幾多分鐘入睡、睡醒，都一一寫下。韓生笑說：「讀書都沒有這般勤力。」

實試成效 由醒八次到一覺瞓天光

要令這位廿四孝爸爸有着讀書般的勤力，要追溯到三個月前。當時Bruno半夜不肯睡覺，最嚴重試過一晚醒八次，要媽媽全晚抱着才能入睡，爸爸被迫做廳長，以致每天冇精神返工。「我們用過很多方法都不管用，唱歌、播音樂、輕拍、在面上掃紙巾。再古老一點的方法，心口放米袋或在他的腳仔帶上玉墜，講得出的方法都試過了。」後來經屋企人建議，他們找了Charlotte幫手，制訂一系列的睡眠規律，由第一晚Bruno哭足四十分鐘才能入睡，到現在晚上十時左右上床，一般情況十分鐘內入睡，更能一覺瞓天光，情況已大有改善。

其實跟着時間表訓練嬰兒，又是否可行？兒科專科醫生徐傑指，嬰兒在媽媽腹中時，已經發展出自己的睡眠規律。出生後，需要重新適應外界生活，作息時間會有所打亂。普遍幼兒會建議每天睡十二至十四小時，一歲後的小孩則建議睡十至十二小時。「長時間的深層睡眠對嬰兒生長和腦部發展有正面幫助，所以爸媽在寶寶三、四個月大後，可以慢慢訓練他們更規律的睡眠習慣。」

Facebook：@babysleepwellhk

記者：劉芷晞

攝影：洪輝進、周芝瑩

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