精神病｜產後抑鬱可致失眠疼痛母乳不足 中醫建議針灸食中藥調理兼改善泌乳

哭泣焦慮煩躁症狀持續 中醫：媽媽可能患產後抑鬱

有逾半的媽媽在產後會經歷短暫的情緒低落，嚴重或是產後抑鬱。經常哭泣、焦慮、煩躁等症狀跟分娩前後的內分泌改變、分娩後傷口的疼痛、休息不定時、乳汁不足等原因有關，一般在產後兩到三周後痊癒。但是，如果這些症狀持續，甚至加劇，導致媽媽喪失對事物的興趣，嚴重的話甚至有輕生、或傷害孩子的念頭，則有可能是患有產後抑鬱。

從中醫角度而言，產後抑鬱屬於中醫「鬱證」、「臟躁」範疇。產婦容易因為失血過多，導致心失所養，除了情緒低落外，還可能伴隨精神恍惚、多疑易驚、常常打呵欠等症狀。另外，對於新生兒的照顧不熟練，可能令產婦有心理壓力，導致肝氣鬱結，除了情緒低落外，還可能伴隨胸悶脅痛、失眠、乳汁不下、不思飲食、大便不調等症狀。產婦也有可能因為手術過程耗傷氣血，導致產後瘀血鬱積，除了情緒低落外，還可能伴隨惡露不下或量少、小腹疼痛拒按、身痛、發熱等症狀。

一般而言，產後抑鬱可以透過內服中藥及針灸治癒。產後媽媽體質大都多虛多瘀，本來就應該多加調理。中醫師因應產婦不同證型，所用的方劑也會有所不同。常用的方劑包括：甘麥大棗湯、百合地黃湯、天王補心丹、逍遙散等。除此以外，針灸也可以達到疏肝解鬱、行氣安神的作用。不少新手媽媽害怕服用中藥會影響哺乳，其實現在科學濃縮中藥的應用，確保中藥的農藥和重金屬的含量合符安全標準，即使哺乳婦女亦可放心服用。對於一些產後乳汁分泌不足的婦女，適當運用中藥甚至可有明顯改善泌乳的效果。

除了中藥和針灸治療外，日常的生活調適也非常重要。建議媽媽產後還是要保持適量運動，以助身體復元。另外，媽媽產後還須要維持社交活動和自己的興趣，以減輕壓力。家人亦應分擔照顧孩子的責任，建立良好的家庭支持系統，讓產婦可以好好休息。

撰文：註冊中醫陳曉昕

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