福特Ford Performance｜Puma ST 小型SUV棍波200匹

馬力和Fiesta ST相同，但峰值扭力更高30Nm，加速反應會更快，由靜止加速至100km/h需時6.7秒，只慢0.2秒，極速220km/h，絕不失禮。

作為品牌最細小的SUV，福特Ford Performance公開這輛Puma ST，同樣採用全鋁金屬1.5公升EcoBoost渦輪增壓三汽缸引擎，最大馬力200ps/6,000rpm，扭力320Nm/2,500-3,500rpm。車價28,495英鎊起。

馬力和Fiesta ST相同，但峰值扭力更高30Nm，加速反應會更快，由靜止加速至100km/h需時6.7秒，即是比起揭背而重量更輕的Fiesta ST只慢0.2秒。極速220km/h，亦比起Fiesta ST的232km/h稍低。

同樣配上六前速手動波箱以及電輪驅動，配四輪19吋合金輪圈以及特製Michelin Pilot Sport 4S輪胎。Ford Performance亦表示經調校後的排氣系統亦會更適合Puma ST的小型SUV身份，即是會比Fiesta ST靜少少。

駕駛模式則可選Normal、首次在ST車款出現的Eco、Sport以及Track模式，還有Launch Control功能。

外觀設計上，和Puma ST-Line不同之處有Ford Performance的擾流部件，增加80%車頭下壓力，還有較大的車頂尾翼。車頂、側鏡殼、尾翼等都是高光黑設定，車身顏色有六種選擇，包括ST獨有的Mean Green。車廂內則會有Recaro運動座椅，頭枕有ST標誌，採用Miko Dinamica物料，也配備Ford Performance的平底真皮軚環及ST波棍頭。

其他設備包括無線充電裝置、8吋SYNC 3多媒體系統，而FordPass Connect modem技術讓用家可以利用電話應用程式遙控門鎖及定位。

影片：https://youtu.be/5frsBPUt2sM

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！