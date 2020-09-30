竹內結子逝世｜三十歲前的真摯 悼竹內結子和逝去的日劇時代

竹內結子 逝去的日劇女王

日本女星竹內結子上周懷疑因產後抑鬱輕生。四十歲，就給自己劃上了句號。一個日劇女王的逝去，也逝去了一個時代的日劇。

她主演的日劇《冰之驕子》（2004）和電影《藉著雨點說愛你》（2004），都是她30歲前的作品，也是香港人最熟識的。30歲後，除了一兩齣例外，面對那麼多馬虎的製作和爛劇本，很多人都接近半放棄狀態，迷戀她的臉蛋和帥氣的造型，往往是中伏的開始。不過沒有人會怪她，竹內結子從影20多年實在算多產。日劇96年至今演出了40齣，電影98年至今演出了32齣，觀眾肯披沙揀金，自能發掘神作，而指路明燈，是好的劇本，日劇活字典永高跟我說，偶爾碰上好故事，竹內的演技就會大跳躍。

如三谷幸喜的《大空港》（2013），全劇一集過，拍攝是破天荒的一鏡到尾，演空姐的竹內結子亦由頭帶到尾，遇上老戲骨香村照之也沒有給比下去，堪稱喜劇神作。另外，她在《清白的日子》（Innocent Days）（2018） 中，永高亦讚她飾演死囚出眾，值得一看。該劇由早見和真同名的長篇小說改篇，共六集，據聞是男主角妻夫木聰讀過小說後提議開拍的。

反觀另一些小說改篇的演出，也只能說「中規中矩」。由譽田哲也著名推理小說改篇的 《血色草莓夜》（2012），跟一般兇殺案燒腦劇差不多，沒有太大驚喜，竹內結子演警花姬川玲子更令人有點失望。一個年輕卓越女幹探，竟然給她板着臉的演成受害的怨婦，有點婆婆媽媽，算是小小敗筆。也許她這10年的幹探造型冷艷，早兩年又有齣《神探夏洛克小姐》，讓她演個女版福爾摩斯。可惜收視低，又係得張劇照靚。永高坦言：「我睇過一集，拍到深夜劇咁，好Hea。」當然不能說平嘢冇好，但深夜劇一般低成本製作，質素參差是事實。加上珠玉在前，早有一個形象硬朗，天生演幹探的「女王」天海祐希，要突圍，不得不在角色的設計上下工夫。

竹內強項是自心流露的演技，很多人對竹內結子的印象，都冰封在她30歲前的真摯與清新，角色表情，一鏡中由迷茫、不忿、靦腆到從容，變化多端，一顰一笑和眼神變動，你明知全部都是導演精心設計過，但就是這麼流暢，不依賴對白推進。大家對她在《冰之驕子》跟木村神的對手戲，記憶猶新。演冰上曲棍球選手的木村，問她是否願意跟他交往，而聽着嘮叨的木村，竹內表情閃過了春夏秋冬，最後答應一個「好」字兩眼發光，節奏恰到好處。可以跟木村鬥演技而不被壓到的美女，除了《Change》的深津繪里，大概就只有竹內結子。竹內的內心戲就是有這種感染力，除了招牌的燦爛笑容，大家都會給她角色中表演出的溫柔與果敢所吸引。

這劇成功，平均收視高達24.9，也是野島伸司劇本的巓峯作。野島伸司早於10年前已成名，憑《高校教師》、《同一屋簷下》等探討社會議題的故事取悅觀眾，少不了煽情橋段，那種「邊個夠我慘」的灑狗血，亦唔係人人頂得順。不過《冰》回歸到左右腦平衡的野島，感情線處理得恰到好處。

四年後，竹內結子再演野島伸司新劇《沒有玫瑰的花店》，那是竹內結子婚姻失敗後復出之作，跟SMAP香取慎吾鬥演技。香取打破搞笑形象，「慈父」上身的演出可謂賺人熱淚，而山下達郎的主題曲好聽得有點喧賓奪主。可惜情節有些牽強，竟然要竹內演一個受院長威脅的護士，為一個無聊透頂的理由（大家有興趣可以去研究一下），扮盲女勾引香取「套料」，真係聽到都想𠝹凳。偏偏角色給竹內演得可憐兮兮，要呆滯有呆滯，要機智古惑有機智古惑，算是《冰之驕子》後的一個突破。由於她演得很捧，所以大家會加多兩分同情少一分厭惡，在砸電視之前亦會三思。

這裏片鱗半爪總結一下她的演藝人生，私生活就沒甚麼好說，只是為痛失媽媽的孩子傷心。據悉她在行內人緣好，朋友多。影帝二宮和也，亦把她封為女神。現在只是回顧她的演出，緬懷一下。

撰文：二喬

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