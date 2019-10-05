哥本哈根環保地標｜多功能垃圾發電廠變人造山 集滑雪健行攀石場於一身

全球最高戶外攀石牆，900米長草地滑雪場，被譽為全球最乾淨的垃圾發電廠

北歐人有幾注重環保、幾識設計，唔使多講。丹麥哥本哈根去年年尾開幕的 CopenHill，唔止用垃圾發電，仲係一個多功能複合式建築。

CopenHill由丹麥建築師Bjarke Ingels設計，離市中心只有10分鐘車程，高124米的「人工山頭」建築，被譽為丹麥最巨型建築，集滑雪、攀石、健行、餐飲於一身。最新啟用的設施，是剛於上月正啟式用的攀石牆。戶外攀石牆高85米闊10米，堪稱全球最高。睇落幾乎垂直成90°的攀石牆，分了4個級數同斜度，設計每20米轉1次斜度，越底層難度越低，新手都可試玩。

CopenHill另一個有趣設施是草地滑雪場SKI365。貴為雪量十足的北歐國家，點解要有人工雪場？皆因哥本哈根海拔只有91米高，即使落雪，都冇適合的地形畀國民滑雪，最近要去到瑞典，SKI365可謂丹麥人的福音。雪道長900米，可從85米高一滑而下至「山腳」。圍住雪場周邊仲有健行步道RUN365，周圍種了近2,000棵灌木，中間的草地位置亦可野餐。

功能多多的CopenHill，銀灰色外形討好不在話下，早在3年前已完成發電廠部份，更設內部參觀。地球每日產生的垃圾可填滿一座金字塔，因此CopenHill嘗試燃燒垃圾以取代化石燃料，是廢物利用的極致。建築內部有廢物處理器、蒸汽機、渦輪機等設備，每年可將40萬噸廢物轉化為清潔能源，並為16萬家庭提供電力。丹麥在2018年已計劃將哥本哈根變為全球首個零碳首都，CopenHill發電廠咁成功，零碳首都指日可待。

撰文：賴洋洋

編輯：吳允、鄒仲安

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