世界動物日｜動物百科懶人包《The Inner Life of Animals》 讀德國暢銷書齊齊關心小動物

動物農莊開心版 世界動物日齊看動物百科

今天(10月4日)是世界動物日,想借這機會表揚一位德國作家為大家寫了本動物的百科。難得事有湊巧,昨天又碰上德國國慶,最好不過。作家Peter Wohlleben這本關於動物世界的小書《The Inner Life of Animals: Surprising Observations of a Hidden World》,是這年來讀得最開心的著作。

拿着它就像拿着一條鑰匙為我們打開動物世界的大門,看畢感覺像看過十套生態紀錄片,內容的水平高,作家以一位保育專家的身份,探討動物心理、動物行為以至共生生態,妙趣橫生,生動處拍得住 David Attenborough 主持的BBC皇牌節目。Wohlleben的著作先後打入英美暢銷書榜,例如五年前關於樹木和環境生態專著《The Hidden Life of Trees》,就是一例。

Wohlleben在書中提到,他在德國西部艾菲爾山脈Eifel 一個迷你村落Hummel的附近打理樹林。在那裏,他一家人整天就以動物為伴,除了自己飼養的狗仔兔仔馬仔,還會天天跟森林大大小小飛禽走獸昆蟲打交道,有鹿有狐狸有狼又有松鼠有飛蛾有雨燕有烏鴉,活似一個德國桃太郎,十分開心。據悉德國人的動物保護法相當完備,尊重動物這方面,就已經比香港要強得多。當然除了法規,也少不了公民教育推廣,這方面相信作者有很大貢獻。動物研究,他知之甚詳,每篇介紹一個大家未必知道的動物特質,全部有研究有根據,報告都放到書後一百個 footnotes中,不會阻礙閱讀,但這些footnotes對關注小動物研究的愛心朋友來說,一定是個小寶庫。

作者觀察入微,讀者會發現,小動物每個小動作都逃不過他法眼。我最喜歡跟朋友分享的,就是松鼠和橡果的小故事。大家都知道,松鼠由朝到晚都係度埋橡果積穀防饑,否則冬天必定餓死,然而森林的法則就是很殘忍,我們非得餓死一堆松鼠,埋下的橡果就不會生出橡樹,這個就是兩者共生的關係。我們老人痴呆都有親人照顧,但松鼠若忘記埋下了橡果就隨時無命。作者說為保命,失憶鼠就非得偷別鼠埋下的橡果來吃。不過你有張良計和過牆梯,作者說美國有種灰松鼠特別「奸詐狡滑」,很多跳來跳去彈出彈入的假動作,同伴以為牠在埋橡果,其實就是一個騙人的假動作,聽落有點灌藍高手feel。(頁58)

有時候動物進化,本無「忠奸之分」,不過品種不同,有時候在某些環境下會發揮到優勢。灰松鼠又大隻又捱得,百多年前不知誰太好心引入到歐洲開枝散葉,搞到本土紅松鼠無啖好食,加上灰品種帶入病毒,自己無事,但就苦了受感染的紅松鼠,所以今天紅色品種在歐洲買少見少,英國甚至瀕臨絕種。

生而為人,我們在食物鏈中排得比較前,比其他動物的確幸運,所以作者提醒大家,得饒人處且饒人,動物都有靈性,都想搵食。認識到牠們的「獸性」遠比我們想像中更接近我們的人性。你說牠們無性嗎?山羊生小孩,身體一樣會釋放催產素,跟初生動物嬰兒有bonding,發揮母愛的天性。你說牠們沒有階級地位嗎?作者說牠們一樣有,他說兔仔王國中,雄性兔仔王地位崇隆,兔女任交配,而兔仔王身體釋放的壓力皮質醇,水平特別高,跟爭上位的人類,其實很相近,只是比我們多點毛罷了。(頁206)

作者讓我們從動物身上體會到牠們的喜怒憂思悲恐驚,此外他還提到很多千奇百趣的動物習性,例如雨燕睡覺又好交配又好,都在空中完成。無錯,瞌眼瞓都要在盤旋中,恐防給其他獵食的鳥獸「叼走」,所以睡眠質素應該唔會好到哪裏去。除了食同瞓,動物便便都是一個大學問,兔仔為何要吃自己的便便?現在不說穿,原來同生理構造有關(頁162),而狐狸喜在自己的糞堆中打滾,也有助牠覓食(頁166, 198)。

人類幾生修到,有這個閒情逸緻去靜察動物世界,牠們的「搵朝唔得晚」比人類更加慘。加上我們除了吃牠們外,也不斷為牠們帶來生態災難。小如燈蛾,都受我們的光污染影響,其實飛蛾天生要靠月亮導航,只不過人類忽然多了許多燈,可憐飛蛾變癲蛾,無限重loop 燈蛾撲火這一幕。

世界動物日也稱聖方濟各日,原本是紀念一個十三世紀守護動物的聖人,相傳他跟動物特別friend,可說是愛護動物的老祖宗。人類也可以學學他,愛護動物,如果大家今天起每日讀一小篇這本愛心版動物農莊,包管41天就讀完。唯一美中不足,就是缺少索引,有時候想翻查紅松鼠灰松鼠在哪裏出場,都有點困難,對於金魚記憶的人來說,是一個小小的挑戰。

撰文:二喬

攝影:周旭文

