世界動物日｜動物百科懶人包《The Inner Life of Animals》 讀德國暢銷書齊齊關心小動物

動物農莊開心版 世界動物日齊看動物百科

今天(10月4日)是世界動物日，想借這機會表揚一位德國作家為大家寫了本動物的百科。難得事有湊巧，昨天又碰上德國國慶，最好不過。作家Peter Wohlleben這本關於動物世界的小書《The Inner Life of Animals: Surprising Observations of a Hidden World》，是這年來讀得最開心的著作。

拿着它就像拿着一條鑰匙為我們打開動物世界的大門，看畢感覺像看過十套生態紀錄片，內容的水平高，作家以一位保育專家的身份，探討動物心理、動物行為以至共生生態，妙趣橫生，生動處拍得住 David Attenborough 主持的BBC皇牌節目。Wohlleben的著作先後打入英美暢銷書榜，例如五年前關於樹木和環境生態專著《The Hidden Life of Trees》，就是一例。

Wohlleben在書中提到，他在德國西部艾菲爾山脈Eifel 一個迷你村落Hummel的附近打理樹林。在那裏，他一家人整天就以動物為伴，除了自己飼養的狗仔兔仔馬仔，還會天天跟森林大大小小飛禽走獸昆蟲打交道，有鹿有狐狸有狼又有松鼠有飛蛾有雨燕有烏鴉，活似一個德國桃太郎，十分開心。據悉德國人的動物保護法相當完備，尊重動物這方面，就已經比香港要強得多。當然除了法規，也少不了公民教育推廣，這方面相信作者有很大貢獻。動物研究，他知之甚詳，每篇介紹一個大家未必知道的動物特質，全部有研究有根據，報告都放到書後一百個 footnotes中，不會阻礙閱讀，但這些footnotes對關注小動物研究的愛心朋友來說，一定是個小寶庫。

作者觀察入微，讀者會發現，小動物每個小動作都逃不過他法眼。我最喜歡跟朋友分享的，就是松鼠和橡果的小故事。大家都知道，松鼠由朝到晚都係度埋橡果積穀防饑，否則冬天必定餓死，然而森林的法則就是很殘忍，我們非得餓死一堆松鼠，埋下的橡果就不會生出橡樹，這個就是兩者共生的關係。我們老人痴呆都有親人照顧，但松鼠若忘記埋下了橡果就隨時無命。作者說為保命，失憶鼠就非得偷別鼠埋下的橡果來吃。不過你有張良計和過牆梯，作者說美國有種灰松鼠特別「奸詐狡滑」，很多跳來跳去彈出彈入的假動作，同伴以為牠在埋橡果，其實就是一個騙人的假動作，聽落有點灌藍高手feel。(頁58)

有時候動物進化，本無「忠奸之分」，不過品種不同，有時候在某些環境下會發揮到優勢。灰松鼠又大隻又捱得，百多年前不知誰太好心引入到歐洲開枝散葉，搞到本土紅松鼠無啖好食，加上灰品種帶入病毒，自己無事，但就苦了受感染的紅松鼠，所以今天紅色品種在歐洲買少見少，英國甚至瀕臨絕種。

生而為人，我們在食物鏈中排得比較前，比其他動物的確幸運，所以作者提醒大家，得饒人處且饒人，動物都有靈性，都想搵食。認識到牠們的「獸性」遠比我們想像中更接近我們的人性。你說牠們無性嗎？山羊生小孩，身體一樣會釋放催產素，跟初生動物嬰兒有bonding，發揮母愛的天性。你說牠們沒有階級地位嗎？作者說牠們一樣有，他說兔仔王國中，雄性兔仔王地位崇隆，兔女任交配，而兔仔王身體釋放的壓力皮質醇，水平特別高，跟爭上位的人類，其實很相近，只是比我們多點毛罷了。(頁206)

作者讓我們從動物身上體會到牠們的喜怒憂思悲恐驚，此外他還提到很多千奇百趣的動物習性，例如雨燕睡覺又好交配又好，都在空中完成。無錯，瞌眼瞓都要在盤旋中，恐防給其他獵食的鳥獸「叼走」，所以睡眠質素應該唔會好到哪裏去。除了食同瞓，動物便便都是一個大學問，兔仔為何要吃自己的便便？現在不說穿，原來同生理構造有關（頁162），而狐狸喜在自己的糞堆中打滾，也有助牠覓食（頁166, 198）。

人類幾生修到，有這個閒情逸緻去靜察動物世界，牠們的「搵朝唔得晚」比人類更加慘。加上我們除了吃牠們外，也不斷為牠們帶來生態災難。小如燈蛾，都受我們的光污染影響，其實飛蛾天生要靠月亮導航，只不過人類忽然多了許多燈，可憐飛蛾變癲蛾，無限重loop 燈蛾撲火這一幕。

世界動物日也稱聖方濟各日，原本是紀念一個十三世紀守護動物的聖人，相傳他跟動物特別friend，可說是愛護動物的老祖宗。人類也可以學學他，愛護動物，如果大家今天起每日讀一小篇這本愛心版動物農莊，包管41天就讀完。唯一美中不足，就是缺少索引，有時候想翻查紅松鼠灰松鼠在哪裏出場，都有點困難，對於金魚記憶的人來說，是一個小小的挑戰。

撰文：二喬

攝影：周旭文

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