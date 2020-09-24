UV-C紫外線殺菌燈｜PHILIPS紫外線燈抑制99%病毒 種菌實測鴨寮街無牌燈等同冇照過

飛利浦PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈能殺死新冠病毒，15分鐘消毒，範圍達3米。

香港疫情反覆，消毒殺菌抗疫產品備受關注，例如UV殺菌燈。坊間有不少聲稱能殺菌消毒的紫外線燈，不過，其實很多都只是紫光燈而非UV-C紫外線燈。今次我們就找來飛利浦推出的PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈和一支鴨寮街沒有牌子、聲稱具消毒作用的紫光燈作比較。

紫外線UV-C是甚麼

理工大學物理學教授詹國龍告訢我們，紫外線UV-C其實是看不到的電磁波。「我們日常見到的光都是電磁波，紅橙黃綠青藍紫的光各有不同的波長：紅光波長較長，紫光波長較短。UV即紫外光，是波長比紫光更短的電磁波，其波長在200nm至400nm之間，而紫外光會再細分為UV-A、UV-B和UV-C；UV-A波長較長，UV-B短一點，UV-C則更短，波長越短能量越高，而UV-C的波長介乎200nm至280nm。其實太陽光也有UV紫外光，但大氣層將所有UV-C隔除，只有UV-A和極少量UV-B可通過。而因為UV-C能量比較高，能破壞細胞、細菌或病毒的基因組織，令病毒不能複製，基本上能令病毒不能繁殖，達至有效殺死及抑制病毒細菌。」詹教授補充，「因為人類看不到紫外光，但紫外光有一定程度危險，所以紫外光燈都會專門配上紫色光，令我們知道正在運作。」

報告指紫外線殺菌燈有效抑制99%病毒

PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈經過具權威的SGS及波士頓大學測試，報告指在6秒内能有效抑制99%病毒，包括新型冠狀病毒、大腸桿菌、白色念珠菌、金黃色葡萄球菌等。詹教授以紫外線儀器測量PHILIPS UV-C殺菌燈，測出每平方厘米有15至16mW能量，他表示這個能量殺菌能力很強：「以這個強度的能量，照射15分鐘已很足夠。如你覺得細菌病毒較多，可用較長時間，因為殺菌效果隨着能量越強和時間越長就越高。」PHILIPS UV-C紫外線紫外線殺菌燈可選擇15、30和45分鐘3個不同消毒時間，而且操作容易，只有兩個按鍵，並有語音指導，用家可因應房間大小和自己需要來選擇照射時間。

PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈有效範圍達3米 安全距離自動關燈

UV-C紫外光的能量強度會按距離而降低，越近就越高能量，越遠能量就越弱。詹教授以紫外線儀器測量鴨寮街的紫光燈，即使貼着儀器照射，每平方厘米只有0.001至0.002mW能量，基本上並非UV-C，亦沒甚麼殺菌作用，而PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈的有效殺菌範圍可達3米。由於UV-C紫外光對人類和動物會有一定傷害，所以PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈有着貼心的安全設計，內置5米移動感測器，只要有人、寵物等物體走近，就會自動關燈停止運作。記者亦作反覆測試，但凡在範圍內感測到物體移動就會立即停止運作，非常安全。

種菌測試，用無牌子LED紫光燈等同冇照過

除了詹教授的儀器測量外，記者亦以麵包作種菌測試。我們準備了3塊麵包，以PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈和鴨寮街的紫光燈分別照射兩塊麵包，第三塊則不作任何照射，之後再用保鮮袋密封好，等待種菌結果。

4日過後，經PHILIPS UV-C紫外線殺菌燈照射過的麵包，上面只有一兩點發霉；而以無牌子的LED紫光燈照過的麵包，則和沒有照過燈的麵包的發霉情況一樣地多。相信看過詹教授的講解，以及種菌測試實驗之後，大家若要添置UV-C殺菌燈的話，應該知道怎麼選擇吧！

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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