台灣桃園直擊｜地景藝術節 竹子編織奇幻世界

2020桃園地景藝術節展出28件作品，可順道參觀大崙崇德宮、豫章湖畔、雙連坡、玄盛發農場、中央大學、碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道

農田間、池塘上、校園裏，突然冒出了巨大的竹編裝置，有的迴旋如迷宮、有的展翅如飛翼，頓時顛覆當地原有的氣氛、刺激觀者的思考。邀請了51個國內外藝術單位、總共28件創作的「2020桃園地景藝術節」，以「竹」為素材呈現各種舉重若輕、造型奇趣的創作，並結合湖泊、碉堡等景點，串連成自然景觀與藝術的打卡小旅行。

探討土地與建築之間的關係

桃園地景藝術節今年進入第7屆，於9月18日至10月4日間，有28件創作分佈於大崙、雙連坡兩大展區，行政區雖分別在中壢與平鎮，但相距並不遠，可搭乘免費接駁車往來各展點。此行決定先從大崙展區開始逛起，這一區有9件作品，除了藝術家王文志的《豫章之家》在豫章湖畔，其餘8件作品都在大崙崇德宮周邊。今年藝術節的主題是《構築城市》，探討都會與鄉村、土地與建築之間的關係。

陂塘步道闖入迷宮

來到雙連坡，分為玄盛發農場、中央大學、碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道等4個展區，車程相距其實都不遠，若想把這一區共19件作品都看遍，頗為花腳骨力，但也可當作健行之旅，比如在石門大圳過嶺支渠這一帶，要先穿過一段森林小徑，然後有野地間的《高雙陂塘漣漪迷宮》與陂塘上的《水‧源》等大型創作乍現眼前，可以沿着步道深入探索周邊創作。

竹子打造雲朵

玄盛發農場就在中央大學旁，這裏有藝術家游文富創作的《竹下秋千》，以竹子打造出彷如雲朵、又像是漂浮竹林般的意象，而且竹林間掛了秋千，很適合入內互動、感受作品各個面向。再轉入中央大學校區內，此區作品的一大特色，就是多半位於校內草坪，綠意盎然、樹木聳立，原就別有一種校園內的清新氣息，而當像是《質數變異的獨白》這種竹材茶室進駐之後，更是文青質感倍增，漫步校園、觀覽藝術，非常愜意。

2020桃園地景藝術節作品免費參觀，惟展期較短，香港人惟有「睇咗當去咗」。

資料提供：台灣《蘋果新聞網》

編輯：吳允、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！