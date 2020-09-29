平治V-Class小改款｜多媒體系統兼容百度、QQ、WeChat 中國版獨有

平治V-Class長陣版登陸北京車展

有求有供，中國用家喜歡一寸長一寸強，於是不少歐洲品牌都會在中國推出特別版長陣車款，房車有長陣，家庭車有長陣，平治（Mercedes-Benz）V-Class都有長陣。剛剛在北京車展登場的，就有中國生產的V-Class，只會在中國發售，有車長3,200mm的普通版及3,430mm長陣版，可選六座或七座位，暫時只會在中國大陸發售。

北京車展如常舉行，除了國產車，歐洲品牌都有出手，為中國尊貴客戶貼心推出合適車款型號。平治今年就有2021年版V-Class長陣車型，冇計㗎，銷量中有1/4都係賣給中國人。

此為現有車款的小改款，新車會在中國福州生產線生產，而該生產線是Daimler和福建Fujian Benz Automotive Co., Ltd（FBAC）合作的，生產的車款都是專為中國尊貴客戶而設。

和歐洲版本一樣，2021年版V-Class車身有新顏色及新飾件，還有配備9G-Tronic自動波箱以及AirMatic氣壓懸掛系統。另外亦會裝配Active Brake Assist及Highbeam Assist Plus等安全系統。車廂有新設備，第二排豪華座椅是新設計的，有電暖、透氣及按摩功能，亦有大型頭枕、腳枕，加上木紋裝飾。前座椅背有發光的裝飾，亦有電話儲放位置，也有杯座及USB插口。飾件可選Pilot、Exclusive及Luxury，車內亦配備MBUX多媒體系統及10.25吋輕觸屏等設備，專為大陸市場而增設兼用百度Baidu Carlife、WeChat、QQmusic。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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