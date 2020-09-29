前港英政務官｜來港頭六個月必須學廣東話 夏思義貼地研究香港鄉村逾40年：「依家嘅香港，唔係我認識嘅香港！」

港英殖民時期，大部份政府高級職位如政務官都由英國人擔任。在七十年代，英國派到香港政府的官員高達3,000人，夏思義博士（Dr. Patrick H. Hase）便是其中一位，「我是1972年10月2日到港的，所以這個星期剛好是我來港第48年。」

今年73歲的夏思義是劍橋大學歷史博士，畢業後獲機會到香港擔任政務官，條件和福利很不錯，但想不到香港給他的「收穫」比想像中多。「當年我一到港，由機場去到利園酒店大約下午5時，放低行李便和太太到銅鑼灣渣甸坊逛街。當年渣甸坊不像現在，很少賣衣服的舖頭，是賣菜賣肉賣魚的市場，很多人很活潑。我跟當時只是結了婚一個月的太太說，我想住在這裏，我很開心很喜歡。」

來到香港的第一件事除了行銅鑼灣，便是學廣東話，政府會安排六個月的時間不用工作，讓政務官們專注學習廣東話。夏博士說：「六個月之後我懂得講幾句廣東話，但不可以說是純正，不過慢慢好起來。」雖然博士的廣東話不能說是字正腔圓，但訪問全程以流暢廣東話進行。

政務官這份工除了讓夏博士學識廣東話，地區工作也讓他有機會接觸鄉村村民，加上公務員放工後有不少空閒時間，給了他很大空間進行歷史研究。夏博士喜歡地區歷史，當年在英國的博士論文，也是研究當地的小區，他說：「我在香港的大部份研究，都是關於英國人佔領之前的新界，我有興趣的是草根的歷史、普通人的歷史、村民的歷史。」來港不久，他於1973至1974年便開始研究香港村落史，至今超過40年。

書房博物館 藏鄉紳卡片詩集

在這位老番博士眼中，新界鄉村的每事每物、中國人傳統習俗都很有趣，會成為他的研究對象。例如他正着手研究的其中一個題目是「契神」，特別是把女兒過契給神明。他說：「當年的家庭為求得子，會將其中一位女兒契給天后，契了給天后的女兒到15歲便要住進廟寺做廟祝，終身不能結婚。」

另一個進行得如火如荼的研究是位於牛池灣村、給自梳女安老的齋堂，他拿着齋堂的居住守則說：「以前當工人的大多數不結婚，到她們60歲時需要有人照顧，戰前沒有老人院但有齋堂，這是一個只有女人居住的地方，她們會給一筆錢齋堂，然後住到死。」

夏博士的書房就像一個鄉村歷史博物館，他拿起書架上一個寫着翁仕朝的信封式紙夾，內有一叠紅色卡紙寫着翁佐臣，原來是鄉村文人的卡片。「派這個名片給人，別人可以在這張紅紙上寫東西、做些記錄。」

夏博士的書房牆上放着一對老夫婦的相片，感覺像是先人照，但他們一定不是夏博士的袓先！原來是海下村的紳士翁仕朝和其太太。「翁仕朝是當年的地方精英，海下村是一個很窮的地方，但他擁有超過500本書籍和文化收藏。他在1944年過世，他的後人讓我們把所有書籍和藏品，轉交到中央圖書館。」這便是夏博士和翁仕朝的緣份。夏博士也收藏着一些複製的翁氏藏書，當中不少會成為博士的研究靈感，如其中一本翁仕朝詩集，「當年西貢村落的文人學者，每一至兩個月就會有一次飯敍作詩。主人會出題，文人們就要以這個題來作詩，這個題為『幼女小便』，很有趣很難得。」

夏博士即將要出版的一本著作，是他40年前已寫下的。研究資料主要收錄自村民的口述歷史，多年來的交流，令他和很多村民都成為了好朋友。他說：「我很喜歡那些村民，他們很坦白，我相信他們的分享。但那些當年已經70至80歲的老人家，都過身了！」憶起過世的友人，博士鼻子一酸，忍着眼淚再說：「英文叫做sad old man，可悲的老人，你們說『獨居老人』是吧，我也開始是獨居老人了。人人都會過身，我都會，我73歲已不年輕了。」

他在1996年回歸前申請提早退休，搬離了康樂園政府宿舍，沒有回英國，在大埔林村買了一間村屋，繼續生活在他喜歡的香港，做他喜歡的鄉村研究，成了新界史專家。他說：「香港呢，我很喜歡很喜歡很喜歡，我知道我是英國人，但我不覺得我是外國人，我是本地老番。」

這位本地老番其中一本著作《被遺忘的六日戰爭》，講述1899年英軍接管新界遭鄉民反抗，近500名鄉民被殺的一場戰事。在這個對抗爭一詞尤其敏感的年代，著作被人再拿來討論，「有一位內地的學者，他說我應該寫these black hearted evil British colonial soldiers（黑心邪惡的英國殖民士兵）and these pure brave Chinese peasant patriots（純潔勇敢的中國農民愛國者）。如果要這樣演繹，這便不是歷史，這是政治。寫歷史不能帶着心情，有時要冷漠，這樣才能寫出雙方的好壞，帶出史實。」不為政治妥協，試着遠離政治的原因是甚麼？「我太老了，我不能夠穿黑衫上街去。」

舊時政府輕手 「現在已不是我的香港」

當過政務官的他，面對香港的改變只能無奈接受。他懷念着當年朋友可隨意上他辦公室喝杯茶的年代，不用簽紙也不用保安登記，可說是真正的「門常開」。他說：「當年的政府很輕手，不是壓迫，經常聆聽市民的聲音，大家都很滿足，一個社會應該是這樣的，但20年時間便改變了。現在的香港，不是我的香港。我的香港是不同的，但這個是政治，所以我不想多說了。」

雖然他所認識的香港已在改變，他的太太也在10年前決定先回英國生活，所有家人都在英國，但他仍未想離開：「我太太跟我說，我一定不可以回英國生活，因為我在英國沒事可幹會很快死，所以最好留在香港。」

但他認為對老人來說，尤其行動不便的，香港不是一個生活舒適的地方，「我知道最後我要回英國，三至五年後吧，完成了手頭上的研究，等到需要用柺杖的時候，便會全身而退。但我很不捨得，心底不想回英國。我在這裏生活得很開心，做我喜歡的事情，住在一間我喜歡的房子，住在一條我喜歡的村。上帝把我捉到這裏來，所以我來到這裏。」

夏思義(Patrick H. Hase)簡介

- 劍橋大學歷史博士

- 港英政府英籍政務官（1972 - 1996），八十年代出任沙田政務專員

- 皇家亞洲學會（香港分會）前任會長和榮譽院士

- 研究新界歷史、傳統生活以及居港超過40年

- 著有多本有關新界歷史的書籍及多篇文章，包括《被遺忘的六日戰爭》、《衙前圍村歷史考察報告》等

記者：鄭汝翹

攝影：伍慶泉、洪輝進

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