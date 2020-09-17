武漢肺炎｜英國疫情反彈！居英港人見聞：室外少人戴口罩 有病徵照返工

隨着陸續復工復課，英國肺炎疫情迅速反彈！上周五 （9月25日）英國單日新增了6,874宗確診病例，打破了今年4月高峰期的紀錄。其後新症平均每日4,000至5,000宗，第二輪疫情一觸即發，至本周二（9月29日）單日新增7,143宗病例。英國疫情有幾嚴重？英國人是否仍然抗拒戴口罩？英國人對準備再次封城有咩睇法？筆者現居劍橋郡伊利（Ely），分享一下在英見聞。

英國疫情重災區

雖然英國政府暫時未有打算再度封鎖全國，但是不少熱門的移居城市，如曼徹斯特、伯明翰、紐卡素、卡迪夫、李斯特城、格拉斯哥等，地區政府已實施額外措施控制疫情。例如曼徹斯特的食肆只能外賣，在晚上10時至早上5時不能營業。在李斯特城，家庭不得接待訪客。筆者現居英格蘭東部，暫時是疫情較輕微的地區，並沒有實施額外的防疫措施。

英國人仍不戴口罩嗎？

相比半年前，英國人戴口罩的意識已顯著提高。普遍市民在超級市場、公共交通工具、餐廳等室內範圍都會戴口罩，不少商舖門外亦會標示顧客要戴口罩才可進入。可是，情況在室外截然不同。不少市民會在進入室內地方前才戴上口罩，步出室外後就會急急拿下，因為他們相信在空氣流通的地方病菌不容易傳染。此外，有些人會嫌口罩防礙溝通，他們會在說話時將口罩拉下，對話完後才再將口罩戴上。不少人的口罩沒有覆蓋鼻子，甚或只是戴在下巴。走在街上，你也有機會發現隨處抛棄的口罩。

筆者現職英國寄宿學校廚師，自9月復工以來，全體同事都須要佩戴面罩，以及加強消毒工作。惟自願戴口罩的同事依然寥寥可數，戴口罩的學生也屬少數；亦有很多英國人即使出現武漢肺炎病徵，仍當作普通傷風感冒，如常上班。

民眾反對再度封城

9月26日，倫敦有過千名英國民眾上街示威，抗議封城及限制社交距離等防疫措施。儘管疫情急速發展，示威者幾乎沒有戴口罩，亦沒有保持社交距離，高呼「反對封城」。其間警察警告示威者須遵守社交距離規定。在社交平台上，不少網民認為關於武漢肺炎的新聞是政治宣傳（propaganda／project fear）。對於宵禁，更有網民反問為甚麼病毒會懂得在晚上10時後才出現。

上周六，筆者走在伊利的大街上，不少食肆都滿座，檯與檯之間只有一塊膠片之隔。英國會否再封城仍是未知數，但抗疫的成功有賴每一位市民的努力。若每一場仗都只有少部份人付出，勝利之日恐怕遙遙無期。

攝影、撰文：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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