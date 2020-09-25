MHW黑龍現身｜《Monster Hunter World》最終大型免費更新

Monster Hunter World在10月1日更新，追加新技能「飛翔爪攻擊強化」，加入了黑龍討伐任務，歷戰王冰咒龍稍後出現，芒亨迷要留意

Monster Hunter World這次會是《Monster Hunter World》（MHW）最後的大型免費更新，老對手黑龍很有可能是最後加入的魔物。往後遊戲仍然會有活動，但就未必會有新魔物參戰。《Monster Hunter World》在2018年1月推出，加強版《Monster Hunter World Iceborne》則在上年9月面世，也可以說是一款陪伴了獵人良久的芒亨遊戲，為了幫助大家討伐強敵黑龍，會在本文即時更新攻略資訊。

黑龍在第一代《Monster Hunter》已經出現，這次故事會連接舊作，講獵人公會的高層「將軍」到新大陸請求調查團幫忙，到舊大陸參與討伐黑龍的作戰。決戰地點仍是虛黑城，有擊龍槍、炮彈等地形武器。

除了黑龍，更新還帶來了各種改動。追加新技能「飛翔爪攻擊強化」，以往重武器和輕武器用飛翔爪「上車」攻擊效果有分別，重武器一擊就能削弱肉質但不會掉下投石器子彈，輕武器要打兩次才可削肉質但就會掉下子彈。開了這個技能之後，任何武器「上車」攻擊一次都可同時削減肉質和掉子彈。神秘鍊金的裝飾品鍊金可以鍊出、強壁珠等6種珠，有不少獵人都缺強壁珠，可要把握機會了。另外還有開放外觀裝備等等少改動。

《MHW》在最終大型更新之後仍然會有活動，歷戰王冰咒龍會在稍後時間出現，也公佈了萬聖節活動，但相信不會再加入新的魔物了。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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