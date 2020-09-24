一家人｜升小遊校團｜崇真小學推多元化英普活動 譚煥玲校長：把握8歲前語言黃金期

年初面對突如其來的疫情，全港學校臨急變陣，齊齊「Zoom住學」。復課前，一家人「升小遊校團」走訪了位於深水埗區的崇真小學暨幼稚園(下稱：崇真)，看看當時小學生們的學習情況！

Zoom 住學 英普依舊「嘞嘞聲」

小學分2大部：英文小學部 + 國際小學部

崇真每級共有4班，3班屬於英文小學部（ＰS：English Primary School），其餘一班是國際小學部（IJSS：International Junior School Section），每班29人。前者針對本地升學的學生，後者課程有助同學銜接國際課程。兩個小學部的課程設計又有甚麼分別呢？

記者：戚韻瑤

IJSS 採用英普教學，全部聘用外藉英語老師，當中 40%是海外課程，幫助學生J5後升讀國際學校。「因為西人老師是從外國訓練，所以教授海外課程無難道。而選擇納入 IB、英國課程是考慮到配合香港的制度。例如學校會參考 IB 的 PYP（Primary Years Programme）跨學科主題。」而且 IJSS 由低年級開始習法、日語，高年級就只可以二選一。

PS 的語言課同樣均由操英語或普通話為母語的地道老師教授。學習主題會較貼近本地用的課程，針對有意升讀本地英文中學的學生。

小息午飯繼續玩住學

要營造一個英普語境，豈能只限於課室裏學習。崇真善用小息，和午休時間設置「Learn with Fun」及「大家來說普通話」攤位，由操英語，或普通話為母語的老師主持，配合印章獎勵，吸引同學在課餘多聽、多講、多實踐說英普。

譚校長坦言「數學擂台」十分受學生歡迎，因為小朋友有機會猜到老師的私隱！「將老師的生活例子加入數學元素。例如問老師的小狗每天吃幾多包狗糧；又例如老師一天跟小狗散步的時間，要計算一星期合共用了多少時間。或者老師有多少個小孩等。小孩子很有興趣知老師的私隱。哈哈哈…」

很多時一開放攤位，人流多得水泄不通。譚校長指，就算孩子在課室不敢回答老師問題，但去到攤位一對一都願意回答。她說笑孩子最愛吃，所以活動一定有獎勵才有更多推動力，「我們有魚蛋、燒賣…學生義工會過來幫忙串魚蛋給低年級的學生。」

設增潤班幫學生拔尖補底

譚校長指，低年級主力營造語境，高年級則注重學術，因為慢慢要預備升中。針對學習能力較強的學生，學校逢星期一至四舉辦， 每堂1小時的額外課程。「這些額外節課，我們不鼓勵有功課。學習題材均以採用會令孩子開心的東西去教。例如拔尖班加入烹飪元素，小朋友要認識材料的英文名，製作過程等。」

對部分學科稍弱的同學，學校一樣有提供支援。「中英數三科都有加強班，8-10人一班，最多15人。學校津貼費用一半。但補底相對地較少趣味，老師會多鼓勵小朋友，着重孩子心理狀態。如以遊戲教學，協助他們消除對數學的恐懼。」

戲劇課滲正面訊息 改善學生行為

除了學術，崇真作為一間基督教小學，亦十分重視正向教育。幼稚園同小學部共用9萬幾平方呎的校舍，幼小會舉辦跨級活動，讓學生建立正面的價值觀。

「為了幫助 K3 適應升上小一，三、四年級會帶領幼稚園生遊課室，教他們日後上課就是這樣了…要分組，不可坐老師膝蓋上了。學生很有滿足感。」另外，崇真有一個活動叫「 Reading Buddy」，即例如小四生在午休時段幫一個小二學生，伴讀英文圖書，逢每星期三進行。老師亦會從旁協助，教句子配甚麼插圖。讓學生從小培養樂於助人、照顧幼小的正向行為。

譚校長表示，崇真是全港少數將話劇班列入常規課程的學校，每星期一節，每節30分鐘。「例如發現小朋友有偷竊行為，我們會告訴演藝老師，設計一個實況短劇讓孩子融入角色，滲入乖孩子訊息，從而改善行為。每星期核心課一節。」她回想曾有一位讀書成績不理想的學生，畢業兩年後，回饋老師難忘話劇班，更發掘了做戲劇的興趣。對此，譚校長心感安慰。

收生看重語文能力及家長協作

對有心報讀崇真的家長，譚校長又可以甚麼小貼士呢？

她表示，雖然幼稚園的畢業生每年約有七成直升小學部，但一樣要面試。「以往叫學生參與面試，進行共一小時三十分鐘 ，帶小孩子去不同班別，進行不同協作的唱遊活動，跟老師用中英普對話，老師從旁觀察評分。然而，現在疫情反覆，第一輪面試會叫家長送一個USB影帶給我們。」

譚校長坦言，崇真對幼稚園本部的學生較寬鬆，成績最高的70%學生通常都錄取，「如果 K3 第一次面試失敗，可以等小孩子再大一點，下年4月面見再評估。但外校生就沒有，只有一次過的面試。」

小一面試考核佔分最重是甚麼呢？「小孩子的中英普重要，家長分享疫情下如何支援小孩也緊要，兩者均佔很多分。」

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