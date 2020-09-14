世界之最｜貓屎咖啡唔係全球最貴 象屎咖啡貴多4倍 味道更香醇每磅索價$5,320 大象仲有專屬餐單

一杯咖啡可提神醒腦，今天（10月1日）除了是國慶，更是國際咖啡日。根據世邦魏理仕《2020全球生活報告》顯示，香港每杯咖啡平均售價為4.63美元（約37港元），排名全球第4，怪不得咖啡被視為中產的生活態度。2014年，香港的咖啡進口量有約1.8萬公噸，即香港每人每年約飲250杯咖啡。今天大家嘆杯啡之餘，一起來解構關於咖啡的四大迷思吧。

咖啡的發現者······是山羊？

所謂咖啡，是把咖啡果種子烘焙之後，磨碎、沖泡之後製成的飲品。根據傳聞，世上第一個發現咖啡的不是人，而是一隻山羊！傳說在公元六世紀時的埃塞俄比亞，牧羊人Kaldi發現羊隻在吃了咖啡果後顯得精神亢奮，整晚睡不着覺。他和當地僧侶一起將漿果煮熟，泡成史上第一杯咖啡的原型。咖啡更成為僧侶晚上舉行宗教儀式時，必備的提神飲品。

咖啡曾是「撒旦的傑作」？

不過咖啡成為風靡世界的飲料之前，只是醫生處方的提神藥。因為僧侶的宗教儀式，與基督教天主教教義牴觸，因此咖啡傳入歐洲初期，天主教徒把咖啡視為「黑水」，意指撒旦的花朵，人類喝了「黑水」，靈魂便會出賣給魔鬼，是一種異端行為。幸好，教皇克萊門特八世品嚐咖啡後，被咖啡深深吸引，更宣稱咖啡必須接受洗禮，成為教徒的飲料，它才能在歐洲以至世界傳播。

世界上最貴的咖啡不是貓屎咖啡？

說到世界上最貴的咖啡，不少人都想到貓屎咖啡，即是經過麝香貓食用、消化咖啡果，用牠們的糞便沖泡成的咖啡。因為麝香貓消化過程中會釋放酵素，分解咖啡豆的蛋白質，去除苦味。為了賺取更大利潤，不少咖啡商強迫麝香貓食用大量的咖啡果，甚至用果子狸取代麝香貓造假。有見及此，2012年有泰國酒店推出象屎咖啡，員工不會強迫大象食用咖啡果，加上大象消化時間比較長，製成的咖啡味道亦更為香醇。每33千克咖啡果，只夠生產1千克咖啡，令象屎咖啡價格更昂貴，一磅索價5,320元，價錢是貓屎咖啡的四五倍有多。

香港都有本土咖啡？

時至今日，已知的咖啡品種更有上百種，不同地方更有不同沖調方法，各有不同風味。說到最具香港特色的咖啡，莫過於就是大牌檔和茶餐廳名物鴛鴦了。當年英國把飲用咖啡奶茶的文化引入香港，據說苦力把兩者融合發明了鴛鴦，希望提神效果可以加倍，用來補充體力。2014年，鴛鴦更獲列入非物質文化遺產清單「傳統技藝」之列。這本飲料它不只代表了香港文化混雜的特色，更象徵了刻苦耐勞的草根精神。

記者：曾怡

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