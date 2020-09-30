網購寵物｜淘寶網購活生生倉鼠最平¥8 數萬兔子貓狗等寵物運輸途中慘死

淘寶網購速遞活體動物猖獗 大陸河南有數萬網購動物死亡

近日中國國內瘋傳一則河南漯河東興物流中心的影片，從片中所見大批被包裝速遞的寵物滯留當地，上萬隻動物奄奄一息，不少甚至已經死亡。事件反映網購活生生寵物速遞到家的嚴重人道問題。

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消息人士於網上透露，受害動物包括逾三萬隻兔子、數千隻貓狗等。該批動物原定於九月中運走，但因物流公司欠辦疫情下運送動物的合法手續，導致在漯河滯留，貨車司機更棄貨逃走。長期囚禁令寵物大多因缺食水或缺氧死亡，加上近日漯河天氣不穩，連日大雨，日夜溫差大，令動物的生存情況更為惡劣。有義工於心不忍，趕往現場把動物救出來餵水及食物，但僅救出一千多隻動物，包括八百隻兔子、近百隻倉鼠、數十隻貓狗等，罹難數字遠超獲救數目。該區政府指已對死亡動物進行「無害化處理」，並到現場消毒。

大陸郵政法規定，活生生的動物不能寄遞，但網購寵物依然猖獗。於淘寶網搜尋「活鼠」，就能找到不少公然販賣活生生倉鼠的網店，最平的只需要¥8，於香港索價數百元的熊仔鼠，亦只是十數元人民幣就有交易，價格便宜及方便程度令人咋舌。大陸有流浪動物義工希望借此次事件，呼籲民眾停止網購速遞活體動物，「懇請大家不要透過快遞購買寵物了，尤其是小鳥小兔子倉鼠之類的，一路上被拋來扔去，就算賣家承諾死亡可以免費再補發，但一條小生命實實在在的死亡了啊。」

(綜合報道)

記者：李珮禎

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