失眠｜冚8公斤加重被可改善失眠 瑞典硏究指重量壓力刺激肌肉如按摩推拿

加重被具鎮靜作用可治失眠 患睡眠窒息或呼吸道疾病不適宜

失眠是都市人常見的問題之一,坊間對治療失眠的方法層出不窮。目前醫學界均大致同意失眠認知行為療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia,簡稱CBT-i)是成效較佳的非藥物治療失眠方法。透過睡眠衞生教育、刺激控制、睡眠限制(如避免日間小睡)及認知治療等五大內容去治療失眠。失眠的成因十分廣泛而複雜,部份人士或許因本身的精神壓力或情緒病等心理問題導致失眠。針對這部份的失眠患者,《臨床睡眠醫學雜誌》(Journal of Clinical Sleep Medicine)近日便發佈指瑞典早前一項實驗硏究證實,原來透過一張加重被,便能使失眠的情況大為改善。

瑞典這項研究涉及120位平均年齡約40歲的成年人(已診斷為臨床失眠和同時患有一種精神疾病,如重度抑鬱症、躁鬱症、專注力不足過動症或廣泛性焦慮症),其中68%為女性,男性則佔32%。

參與者被隨機分配在家中作為期四個星期使用加重鏈被或可加減重量的加重被作睡眠評估,被分配至鏈被那一組,會用上重8公斤的加重被。其中10位參加者認為太重,故改用6公斤重的加重被代替。

另外一組參加者則用上1.5公斤的膠鏈加重被。硏究人員使用失眠程度指數(Insomnia Severity Index,簡稱ISI)作評估。ISI失眠程度評估的總分在0至28分之間,0至7分顯示為「無明顯」的失眠困擾,而分數越高,顯示失眠的情況越嚴重。另外會利用腕動計例如近年流行的智能手環,來估算睡眠和日間活動的程度。

四星期後,近60%使用加重鏈被的參加者減少了五成或以上的失眠症狀,而在緩解失眠那部份,使用加重鏈被那一組有42.2%參加者取得7分或以下的ISI失眠程度得分,結果十分理想,而使用一般被子的參加者則只有3.6%能取得近似得分。

在完成四星期的硏究測試後,參加者可選擇使用加重被進行為期12個月的跟進硏究測試。他們分別試用了4款不同重量的加重被,分別為6公斤及8公斤的加重鏈被,以及分別重6.5公斤及7公斤的加重被。在完成測試硏究後,他們可自由選擇喜愛的被子,大部份的參加者均選擇了較重的被子。在12個月之後,92%蓋加重被的參加者表示這方法十分有效。

「對於這能促進睡眠和具鎮靜效果的影響,相信是因來鏈毯把不同的壓力分佈在身體的不同位置,這可促進一些觸感,以及刺激肌肉關節的感應,情況就像正在做按摩推拿相似。」首席研究員、瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡研究所臨床神經科學系精神病學顧問Mats Alder博士表示。

「有證據表明,重量的壓力會令自主神經系統中的副交感神經的刺激增加,同時會降低交感神經刺激,提供了鎮靜作用。」Mats Alder博士解釋。

其實去年美國哈佛醫學院亦發表文章,指出坊間已有不少人士透過蓋加重被去改善睡眠質素,不過當時文章亦提到相關方面的測試硏究仍乏善可陳。是次瑞典硏究的結果正好提供有力的證明。

不過,哈佛醫學院的文章中提醒,如本身有睡眠窒息或其他呼吸道毛病,以及長期病患者,均須要先徵求醫生意見,方才決定是否可用此方法治療失眠。

資料來源︰Bodil Ekholm, Stefan Spulber, Mats Adler. A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2020; 16 (9): 1567 DOI: 10.5664/jcsm.8636 ; Anxiety and stress weighing heavily at night? A new blanket might help,Harvard Medical School.Published: March, 2019

撰文︰李飛

