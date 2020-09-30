香港長壽貓｜本港28.5歲唐貓離世 主人：牠是我們20多年的天使

香港28.5歲長壽唐貓離世 貓隻壽命平均約15至20年

貓隻的壽命平均約15至20年，活過20歲的老貓，算得上非常健康。《動物蘋台》於年初拜訪了本地一隻年達28歲的白貓Grumpy，以及牠的主人Elisa，分享其長壽秘訣。記者早前獲悉，當日仍然老當益壯的貓婆婆，於上星期在家中安詳離世，終年28.5歲。

Eliza與Grumpy相識於1992年，快要踏入第29個年頭了。當時她在內地工作，途經當地一間售貓肉的餐廳時，看到Grumpy與同胎妹妹，瑟縮在肉販身旁的籠子內。Eliza擔心小貓會成為桌上菜，二話不說便走前，要求買走這對小貓。Grumpy生前的尾巴短小，正是當時遭肉販用刀斬掉了尾巴來「加肉」。其後又遇上不友善的鄰居，險些成為鄰家的貓肉鍋。歷盡艱辛，才能跟主人回到香港，彼此相陪相依28年。Eliza分享，Grumpy生前未曾有過大病，健康非常。上星期被發現在家中安詳地離開，結束彼此20多年的人寵情緣。她坦言，這位白貓婆婆是她生命中不可劃缺的重要一員，至今仍傷感不捨。同時亦十分感恩Grumpy在這些年間，充當她們一家的小天使，一起走過高山低谷。

記者：沈敏怡

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