骨質疏鬆｜香港首位女骨科醫生 38歲起靠舉重預防骨質流失減多餘脂肪

工作壓力加速關節退化 玩健力舉重Powerlifting年輕晒

骨骼對人體的活動能力是非常重要，但原來人到了三十歲後，骨質和肌肉便會逐漸流失，出現力量減退、關節退化、骨質疏鬆等問題，這些身體毛病，就算是對骨骼最有研究的骨科醫生也會遇上。

葉永玉是本港首位女骨科醫生，在瑪麗醫院骨科及大口環根德公爵夫人兒童醫院行醫27年，專門研究上肢癱瘓症。不過，救人無數的她，原來也要自救。

由38歲開始，葉醫生便發現身體關節和肌肉力量開始減弱，要應付每日沉重的手術室工作，感到很大的壓力，但自從開始了健力舉重運動之後，情況開始出現改善。

現在，健力舉重已成為葉醫生不可或缺的部份，由舉起普通單桿到推起大鐵餅，由運動員到成為教練，已經煥然一新，她笑稱體力比同齡朋友好，做手術時頭腦更靈活，再配合均衡及高蛋白質的飲食習慣，人都醒神晒，真是一舉多得。

一頭鬈髮的葉永玉醫生，巾幗不讓鬚眉。訪問當日，她正教導幾位徒弟舉重時要留意甚麼角度，要怎樣舉才可以爆發更大的力量，葉醫生的徒弟都是香港健力舉重精英運動員，多次代表香港參加國際賽事，她自己也上場比賽，十年前曾經做出亞洲女子組60公斤級的卧推舉紀錄，更擔任香港舉重健力總會首位女主席與及國際一級裁判。

30歲後骨質開始流失

這位女鐵醫是本港首位女骨科醫生，師承香港手外科之父、前港大醫學院院長周肇平教授，對人體的骨質生長甚有研究，「正常骨質在30歲去到最高水平，之後會慢慢流失，每年流失大概百分之一，女性更年期之後，每年流失大約百分之三，骨折的風險會增加。」

她自己也遇上骨質衰退所帶來的困擾，「我三十多近四十歲時，慢慢開始有關節退化的現象，開始有膝頭痛，上落樓梯無以前行得咁快，落樓梯會痛，情況又唔係好嚴重，未至於要做手術治療，體力和耐力都不像二十幾歲時那麼好。」

身為外科醫生，做手術要講求體力和耐力，葉醫生卻感到由於體力逐漸下降，工作的壓力便變得沉重，她嘗試做跑步及游水，但發現情況改善不大，她分析道：「游水跑步主要好處是強健心肺功能，心肺功能當然好重要，但力量和耐力都好重要，所以最好有一個平衡的訓練模式，做帶氧運動之餘，亦有力量性的負重訓練，兩方面好處都可以得到。」

增生骨質提升體力

她指的力量性運動，就是健力舉重（Powerlifting）。「我開始時是去健身中心玩健身，後來因為一次偶然機會，自己打電話去報名參加健力舉重訓練，很感興趣。」健力舉重是一種借助舉起槓鈴來鍛煉肌肉的運動，葉醫生由學舉單桿開始，每星期玩一至兩次，慢慢覺得力量漸有增長，便再參加深蹲、卧推舉及硬舉等正式的訓練，並參加比賽。她指出，健力舉重可以刺激骨骼裏的造骨細胞（Osteoblast）增生，有助維持甚至增加骨質，強化骨骼，增進耐力，「我由40歲開始玩都覺得有幫助，如果青少年在未發育完成前就玩，對身體會有多些刺激，骨質可以去到更高的水平，即使到年紀大時亦可以維持到好的骨質，減低骨折的風險。」受訓時要穿上保護衣、護膝、護腕、舉重腰帶等，防止受傷。

令女士身形緊緻

當時葉醫生的教練卜錦文知道她是骨科醫生，又對健力舉重這麼有興趣，於是加以指導，她在2005年更成為香港舉重健力總會首位女主席，教導學員如何用科學化的方法進行訓練。由於當時女性玩舉重運動較少，葉醫生的加入，吸引不少女士一同參加，練力之餘，也可以修身，原來，舉重可以鍛煉肌肉，減走多餘脂肪，使體態線條更加明顯，「如果肌肉發達，看上去線條會更明顯，不論是男士女士，都希望體形有線條，玩舉重都可以有這個效果。」翻開一些舊照片，看見不少葉醫生穿旗袍出席晚宴的相片，不少女運動員，都是因為跟她受訓後，脂肪降低了，身形更緊緻。

「我玩了十多年，身體好了，比起同齡朋友和舊同學，大家一樣年紀，我覺得自己體力更好。」葉醫生自豪地說。

激發手術靈感創意

體力的提升，令她更能應付手術的工作，葉醫生專長癱瘓病人的重建，包括腦癱、四肢癱瘓，以及四肢神經受損後的重建手術，她說透過舉重運動和訓練和教導，有助她對人體關節活動能力有更好的理解，甚至迸發不少手術創意和靈感，「這些靈感很多時在做運動時浮現，癱瘓症病人通常是頸椎第五、六節受傷，若果上肢不能活動，下肢都會受影響，需要人照顧，若果我們可以幫助他們重建上肢功能，使手功能有所增進，例如可以用到電腦，便可以有機會重過正常人的生活。」

助人助己，葉醫生說任何人都可以享受健力舉重的成果，說師傅卜Sir今年80歲也依然繼續健力舉重，「若果完全未做過這個運動，最好找一個專業教練，替你設計一個訓練計劃，最重要是循序漸進，不要太心急。」香港舉重健力總會亦與康文署合辦健力舉重訓練班，老少咸宜，而葉醫生和徒弟也是在灣仔體育館內接受訓練。

選擇高蛋白質食物

身兼醫生、運動員和教練，葉醫生也十分注重飲食，強調最重要是均衡飲食，而她會特別注重高蛋白質的食物，「做運動想有成績，要配合良好的飲食習慣，最重要都是均衡飲食。現時最新的飲食趨勢，一定是首選蛋白質，我其實甚麼都吃，沒有甚麼特別愛好，但會選蛋白質較高、脂肪較少的食物，每天都會吃肉類，豆類和奶類的食物。」

「至於更年期後比較年長的女性，就要注意食物要有足夠的鈣質，要多吃奶類和豆類的食物，若果不喜歡這些食物，或者對奶類敏感，可能要加補充劑；除了食物，還要有適當運動，做負重運動可以保持骨質不會流失。」目前女士們可以透過雙能量X光吸收測量儀檢測骨質密度，問葉醫生有沒有做檢查，她笑說：「我沒有特別做檢查，我覺得自己骨質應該幾好。」

撰文：黎明輝

攝影：洪輝進

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