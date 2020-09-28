飲食KOL｜日本貓咪foodie茶太郎 憑憂怨盯着美食眼神上位擁11萬粉絲

蘇格蘭直耳貓茶太郎開IG當food blogger 唔試食一樣爆紅

網絡上越來越多人以試食、評分及分享美食成為KOL、foodie，而日本有位foodie相當特別，並非牠分享的食物與眾不同，而是因為牠不能進食人類的食物，只能盯着桌上美食的憂怨表情而爆紅。

這隻蘇格蘭直耳貓名為「茶太郎」，今年4歲，是日本相當特別的「美食KOL」，憑着牠天生圓臉大眼和愛吃的性格，為牠帶來超過11萬的粉絲。

由於茶太郎從小看到餐桌有食物，都會好奇地爬上椅子，並趴在桌上盯着食物，一副很想吃但又不能吃的表情實在太可愛，主人就開設專屬茶太郎的Instagram帳號，將牠與食物的合照上載網絡，自此就成為了貓界的foodie。

這名foodie最特別之處，就是明明在分享美食，但卻不能試味，也不能為美食評分，但一樣爆紅。除了美食外，茶太郎還接到不少廣告，而且範籌非常廣泛，從寵物用品到人類化妝品、耳機、手錶等，出賣了自己的美貌來賺了不少的罐罐。

資料來源：IG@shippona77

撰文：黃雅純

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