狗狗專屬導盲犬｜12歲金毛尋回犬患青光眼失明 主人領養小金毛犬當導盲犬

金毛尋回犬因眼疾失明 由幼犬陪伴適應視障生活

除了失明人士，視障狗狗也有專屬的導盲犬。外國一隻金毛尋回犬因為罹患青光眼而喪失視力，寵主為牠找了一隻小金毛尋回犬來當牠的眼晴。

在2019年的2月，12歲的Tao不幸患上青光眼，一邊眼球的房水積聚在眼內不能排出，眼壓增高令其視覺神經細胞逐漸死亡。獸醫為Tao摘除有問題的那一隻眼後的一年，牠另外一隻眼亦因為病情惡化而須要摘除，變成徹底失明。

主人Melanie考慮到Tao的年齡和身體狀況，決定為牠找一隻小狗陪伴。Melanie領養了兩個月大的Oko作為Tao的導盲犬。雖然兩隻狗狗的年紀及體形很懸殊，不過這些差異並無礙牠們打成一片。有Oko當Tao的眼晴，Tao重拾自信，很快適應失去眼睛的生活。現在16周大的Oko在外出時，已經懂得為Tao牽繩，讓Tao可以安心步行。現時Tao已經能夠在草地上靈活自在地與Oko追逐。在Melanie為牠們開設的IG帳戶上，時常出現牠倆一起玩樂的身影。

為了幫助更多患有青光眼的狗狗，Melandie和養犬俱樂部（The Kennel Club）合作，希望以Tao的DNA去研究和分辨容易患上青光眼的狗狗。始終預防勝於治療，有望減低狗狗患上眼疾的風險。

資料來源：Daily Star

撰文：陳曉欣

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