非洲生態區｜去年380隻獅子命喪輪下 東非坦桑尼亞路殺嚴重危害野生動物安全

非洲坦桑尼亞生態區獅子死於車禍數量驚人

只要小心駕駛，你便可能拯救到一條生命。近日有調查顯示，東非國家坦桑尼亞某生態區在去年有多達380隻獅子死於路殺，雨天事故頻生。

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坦桑尼亞野生動物管理研究中心（Centre for Wildlife Management Studies）近日公佈有關路殺的數據，在坦桑尼亞北部的塔蘭吉雷曼雅拉生態系統（Tarangire Manyara Ecosystem）的47條總長58米、用作研究物種密度的穿越線（Transect）中，去年有380隻獅子遭汽車撞死，在雨天發生的事故尤多。

研究中心主席兼獅子專家Bernard Kissui指出，路殺嚴重威脅野生動物安全，平均每日有一隻獅子死於路殺。除了獅子，鳥類和爬蟲類亦飽受路殺威脅。他指司機疏忽及高速駕駛，以及動物隨意活動都是事故起因。Bernard表示政府須和各持份者合力改善路殺問題；又建議在野生動物活動帶建設高架橋或隧道，以減低動物遇路殺的風險。

資料來源：Tanzania Daily News

撰文：陳曉欣

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