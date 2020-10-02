痛症｜三叉神經痛易誤當牙痛 中醫：驅風散寒化濕可止痛

三叉神經痛吃止痛藥難止痛 中醫指氣虛運行不暢所致

許多患者初有三叉神經痛時，誤以為是牙痛，有些更被拔了牙齒。三叉神經痛堪稱「天下第一痛」，痛起來臉頰如刀割，如電擊，如火燒，不論漱口、說話、吃東西都超痛，吃止痛藥未必止到痛，就算止到也陷入須長期依賴藥物，不能停藥的困局。

從中醫的角度看，三叉神經痛如何形成的呢？《黃帝內經》說過「百病生於氣也」，所有疾病都無非起於以下一個原因：

（一）「氣」虛損了；

（二）「氣」運行不暢順了；

（三）「氣」既虛損了而又運行不暢順了。

三叉神經痛當然不會例外，它的成因是「氣」既虛損了而又運行不暢順了。

人體的「氣」，具有抵禦外界風、寒、濕的功用，若然虛損了，風、寒、濕便能乘虛侵入人體的經脈（「氣」運行的路線），阻礙「氣」的運行，因而引發痛症。

三叉神經痛，便是由於風寒濕「三邪」入侵臉部的經脈所致的。惟有洞悉疾病的成因，疾病才能根治。

根治三叉神經痛的方針，就是驅風，散寒和化濕，把風寒濕「三邪」由臉部的經脈掃蕩出去，以恢復「氣」的順暢運行，同時把「氣」強健起來，以防止「三邪」再乘虛而入。

驅風，散寒和化濕，同時把「氣」強健起來，三叉神經痛必癒。

有位女性患者，臉部反覆痛了七、八年，幾近心灰意冷；望一望她的舌苔，很白很厚，判斷也是風、寒、濕阻塞臉部的經脈，於是替她驅風，散寒和化濕，結果療效極佳，她說頭臉部從未如此輕鬆過。

很多痛症，成因其實跟三叉神經痛大同小異，只是經脈受風寒濕入侵的位置不同，或肩頸，或腰背，或腿膝等。天下第一痛中醫都能治癒，其他痛症還用說嗎？

撰文：註冊中醫劉彥麟博士

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