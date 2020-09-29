韓國現代GV70｜二代SUV 豪華Genesis GV70相片正式曝光

現代Hyundai新車GV70有新圖片，比GV80稍為細小，車身仍有黑白偽裝迷彩塗裝，未能看到全相。

韓國現代（Hyundai）旗下豪華車品牌Genesis的新作GV70終於有圖片發放，不過這品牌的第二款SUV仍然充滿神秘感，在韓國現身時，車身仍有黑白偽裝迷彩塗裝，若想看到新車全相，還要等等。

廠方一早已經公開會有GV70這個車款，經過一年多，終於有機會見到諜照以外的真車圖片。單憑相片看來，GV70會比Genesis現有車款GV80稍為細小，不過同時又增添一點年輕感覺，市場定位似乎都相當清晰。

Genesis聲稱新設計中強調「Athletic Elegance」，即係動感、優雅我全都要啦。這輛SUV車頭部份的Quad燈和新G70、G80、G90有點類似，亦有突出的黑色鬼面罩，以及左右兩邊巨型入風口。

相比起GV80，軸距會比較短，而C柱則比較闊，C柱及D柱間的側窗較細小。而車頂線條亦進取地更流線傾斜，去到車尾亦看到和頭燈呼應的Quad Lamp。廠方說急不及待要先分享這部品牌的第二款SUV，而不久將來就會有更多圖片及詳盡資訊發佈。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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