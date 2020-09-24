盲測考杯麵狂｜30歲會計師變IG杯麵食評家 憑口感分辨港日版 教你茶碗蒸新食法

出前一丁、合味道一試即知，用肥牛襯杯麵、自製杯麵茶碗蒸，貓哥心願是建立杯麵資料庫。

今年30歲的貓哥是一位會計師，同時也是貓哥麵評（杯麵）的版主。一聽到會計師及杯麵，記者笑問貓哥是不是平日工作太忙，所以才常常吃不同杯麵呢？貓哥也笑說﹕「其實我吃杯麵是跟我的職業沒有關係，我從小便喜歡吃杯麵，杯麵也可以說是我一個小小的興趣。」貓哥續說﹕「最瘋狂吃杯麵的時候，應該是以前看世界盃的時候，大概是每晚吃一個。」而且貓哥說有時候吃杯麵生怕不夠飽或是內裏的肉不夠多，便會特意買一碟肥牛回來，淥熟後再放入杯麵吃，他更說﹕「主角當然是杯麵，肥牛是拿來襯托杯麵！」

不同品牌杯麵大測試

那麼喜歡吃杯麵的貓哥，不知道他能否分辨不同牌子的杯麵呢？我們一於找來市面上買到的3款不同牌子的豬骨湯底杯麵，分別是：合味道豬骨濃湯杯麵（$9.9）、出前一丁黑蒜油豬骨湯杯麵（$8.8）及日本大砲醬油豬骨杯麵（$20.7），用盲試的方式給貓哥試吃，測試一下貓哥的實力。貓哥試完3款杯麵之後，他認為當中有一款較為突出，它（日本大砲醬油豬骨杯麵）的湯底是明顯比其他兩款濃郁很多，以及有點奶油狀的感覺，麵的質地也很大分別，因為一咬下去是比較爽口彈牙，因此他覺得這是日版的杯麵。貓哥果然是貓哥，一吃便知道是屬於日版的杯麵。而另外這兩款，貓哥表示分別不是很大，麵條上，一款較為薄身，另一款則厚身一點，因此貓哥推斷薄身是合味道杯麵，較為厚身則是出前一丁的杯麵，結果他全都對了。

開專頁分享食評

這個測試對貓哥來說也沒甚麼難度，在今年6月，貓哥開了專頁分享杯麵食評，為了分享心得，他吃得較以前更密。杯麵為甚麼那麼吸引他呢？他說﹕「譬如你去拉麵店給一百元吃一碗拉麵，有時候它的味道也未必贏到一個二十元的杯麵。杯麵帶給我很多新鮮感以及創新在內，我覺得間中要花四十多元去買一個杯麵也覺得不算太過份。」而平日貓哥也會留意日本最新的杯麵情報，譬如日本有一些網站會介紹很多不同新款的杯麵，一些即將推出的杯麵也會更新在網站內以及寫上推出日期，那貓哥看後便會記起來，待正式推出時便去買來試試看。

心水推介

吃杯麵要做資料搜集之外，貓哥在評價杯麵時更有自己五大標準，分別是：麵條、湯底、配料、整體配合以及性價比。而貓哥的心水推介便有以下這兩款：第一是日清與東京銀座一間米芝蓮級的拉麵店合作所推出的雞白湯拉麵，貓哥認為這個杯麵的湯底做得非常出色，雞味也很濃郁，而最重要是吃完那個杯麵，相隔數小時還有那個雞味在口腔中；第二款則是日清最近推出新的抹茶口味的杯麵，貓哥說這個杯麵非常有創意，因為他本來也覺得綠茶跟杯麵應該沒可能會配合到，但當他試過後感覺相當難忘，他認為這個杯麵發揮得很好，吃過杯麵後還有陣陣抹茶味出來，十分有趣。

實試4款至hit杯麵

這天他就為我們品評4款最近在杯麵界大熱的杯麵，一於聽聽他有甚麼評價。在等杯麵沖泡時，貓哥突然問記者知不知道杯麵為甚麼要浸3分鐘呢？原來曾經有研究說出3分鐘是人類對等待食物期望最高的時差，杯麵當初的設計是浸1分鐘也可以吃，就是為了使人更期待杯麵，所以便要等3分鐘。

第一款是東京拉麵名店「AFURI」與日清食品公司合作推出的限定柚子鹽拉麵的杯麵（$25），貓哥吃後便說：「麵身是偏幼，但是它也可以做到彈牙有咬口的感覺，而它的份量也很多，麵條方面可以給四星。它的湯底很清甜，喝過後很舒服。但惟獨柚子味沒有自己預期那麼突出，我覺可以另外自己加柚子，令整個杯麵的柚子味更加突出。而它的配料也有很多蝦肉，蝦肉也做到很香，咬下去也有少許彈牙，我覺得很出色，整體這個杯麵可以平均有四顆星。」

第二款是東京的人氣拉麵店「鬼金棒 」所監修的杯麵鬼金棒麻辣味噌拉麵（$28），貓哥吃後，認為它的湯底沒有想像中那麼辣，而它辣得來是較易入口，更像是冬蔭公味那種辣。在配料方面則有很多蔥及肉粒，貓哥說這樣令到整個麵更加香口以及有咬口。

第三款及第四款也是來自台灣，分別是真味味超狂泡麵醬燒雞腿（$28）及真味味超狂泡麵照燒秋刀魚（$28），它的特點是有一整隻雞腿或是一整尾秋刀魚在杯麵之中。吃過兩款之後，貓哥說﹕「雞腿的肉質是非常實淨，咬下去很有咬口，不過整體的配合我覺得做得不是太好，因為它的湯、雞腿及麵身也去不到很夾的境界，未必很推薦大家試這個，有點『伏味』。而秋刀魚本身咬下去也尚算好吃，也很彈牙及有咬口，但是它的味有點怪，嗅起來不太好，但是吃下去尚算可以。整體上秋刀魚口味平均有三顆星，它會比起雞腿味稍微出色一點。」

心願是建立「杯麵資料庫」

貓哥現時最大的心願，是想自己去建立一個杯麵的資料庫，打開便可以看到一百數十個不同口味的杯麵，讓大家找新的杯麵的時候或是不知道怎樣選擇的時候，可以在資料庫內看到它的包裝或是它的味道，更希望這個小小的資料庫越做越大，以幫到大家選擇。最近這幾數個月，貓哥吃得也較密，但他說暫時也沒有發覺身體出現甚麼大問題。而最近貓哥也看到一個新的方法，說可以令吃杯麵吃得健康一點：「如果杯麵的配料不是預先加好，可以先用熱水將杯麵浸一浸，再倒去那些水，那便將麵本身的鈉、油蒸發，再加第二次水去浸，我之後自己也會去試。」

最後貓哥教大家一個新吃法，就是杯麵茶碗蒸，做法很簡單，只要把吃完的杯麵留起一些湯底及配料，再放入一顆雞蛋，混合攪拌均勻，之後放入微波爐叮3分鐘，那便可以便可以製作出茶碗蒸出來，大家下次也可以試試看。

Instagram: mr.catnoodles

記者：鄭煒霖

攝影：張洛晞

編輯：鄒仲安

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