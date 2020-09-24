Ikea家電｜平價SONOS聯乘智能喇叭實試 設計靚易設定音色中規中矩

影音專家測試喇叭音色，檯燈型及書架型兩款，multi-room功能方便易玩

Ikea推出的gadget產品一向也頗受歡迎，好像之前推出的iPhone充電線也牽起過搶購熱潮。品牌亦推出過藍牙喇叭，今次更再下一城跟音響名牌SONOS合作，推出旗下首款智能喇叭。新喇叭名為SYMFONISK，有檯燈型及書架型兩款，之前都在外國曝過光，吸引了不少眼球，而它們亦即將到港，Gadget Guy就當然要預先跟大家試玩測試。

兩款喇叭中，當然是結合智能檯燈的一款比較特別，除了外型跟Apple HomePod有7分相似、設有兩個方向單元的喇叭主體外，亦附設智能燈膽、燈罩和智能燈遙控器，整體外型很不俗。至於另一款書架款式，外型相對普通，長方立體款式非常簡約，隨機配件也相對少，設兩個單元及低音出氣孔。兩機都同樣用上相同的簡約布織面保護，及設有簡約的3鍵操控，燈款則另設扭動燈掣開關。而同得SONOS聯乘合作，機身亦少不了品牌細節，除了機背有兩大品牌標記，布織面上亦有兩個聯乘品牌的標記。

Ikea智能喇叭的連線過程頗簡單，無論是Android還是iOS用家，都要先在電話下載SONOS App並建立SONOS賬戶來進行設定。App會自動掃描出附近的喇叭，之後按步驟讓喇叭連上WiFi即可。跟很多智能喇叭一樣，用戶可設置喇叭在不同房間，方便使用multi-room功能。如果喇叭已設定好，其他智能裝置則只需在App中加入已有system即可，頗方便。至於檯燈款的智能燈就要另外設定遙控器，但方法非常簡單，跟Ikea同類智能燈一樣，只需裝上燈膽，長按遙控配對鍵配對，便能操控開關及光暗等。

而說到測試喇叭音色，當然要找專家幫忙，影音網站《Post76.hk》影音專家小瑟上次已經幫忙測試過Ikea首款藍牙喇叭，今次再有智能喇叭推出，當然要再找他試。試聽多首不同類型歌曲一段短時間後，他說：「檯燈那一款的中高音相對圓滑一點，書架那一款在低音層次上就比較好。」他表示因為檯燈款，第一眼感覺很像HomePod，心理上會希望它具有像HomePod般雄渾的低音，聲底也應該較厚，但事實卻完全不是同一回事：「它的三頻平均，高中上音會比較好一點，但低音就比較沒有味道和不夠重，但我聽得出它的整體質量也是不錯的，只是聲音不能太大，若聲音太大也會有一點撕裂的感覺。」

「至於書架那一款相對出來的聲音會較直接，因為它不是用檯燈款的散射設計，更像放在書檯上的聽歌喇叭，相信配成一對也是頗不錯的小喇叭組合。」他覺得書架款的低音會比較有層次，但中高音就有時會有「走位」的感覺：「總括來說，如果喇叭主要是在家中簡單播音樂，在朋友聚會時有點聲音，又想外型漂亮的，檯燈款會較適合；但若是以坐在固定位置，上網或看節目有聲音效果，甚至是享受音樂的環境來說 ，書架形的一款就比較好。」

另外，小瑟對SONOS的專用App也有點意見，雖然連接簡單，但用起來有某些操作卻不便。例如，雖然能在App中加入絕大部份音樂平台，但某些卻是連基本搜尋也做不到：「SONOS App看上來也是簡單的，下面有幾個主要選項，但發現要充份使用其實也有點難度，例如用App時原來不能用電話的音量鍵直接控制音量，而一定要在App中的調校，這是有一點難捉摸的。」但說到是玩multi-room功能，用這個App就比較方便，只要選擇房間再按「DONE」即可，反應雖有一兩秒延遲，但可接受。不過他建議用iOS的話直接用AirPlay可能更方便，如用Android的話就不能避免要用App了。

總括來說，他覺得兩款喇叭性價比可接受，玩multi-room或喇叭配對都方便，可惜是未能支援語音操作，只能另配配件 。他亦說如不是鍾情Ikea品牌或其簡約設計感，在相近價位也有其他智能喇叭選擇，例如主打靚聲的Denon Home系列，又或者是功能和外型都不錯，更支援Google Assistant，兼同樣跟音響品牌合作的Belkin x Devialet SOUNDFORM ELITE，都是不錯選擇。

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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