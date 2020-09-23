夢遊｜專家提醒經常夢遊易患腦退化及柏金遜症 服用安眠藥與褪黑激素屬常用治療方案

夢遊有分深睡期及發夢期 兩者需接受長期藥物治療

失眠問題對很多人而言並不陌生，但夢遊你又試過未？專家指睡無定時或遲睡、長期服用安眠藥會增加夢遊的風險，甚至會患上睡食症。而夢遊也可能是腦退化的先兆，尤其在發夢期出現的夢遊，患柏金遜症的風險更會比常人高3至6倍。

簡單而言，我們睡眠會經歷3個循環周期。剛入睡時，身體會進入淺睡期、然後會到深睡期，這兩種都屬於非快速動眼睡眠時段（Non-REM Sleep）。之後會進入快速動眼睡眠時段的發夢期（REM Sleep），在這時段眼睛雖然閉上了，但眼球會快速轉動，大腦猶如清醒時一樣活躍。整個循環大約90分鐘，時間長短因人及年紀而異。

每一晚，我們約會經歷四至六個循環。在深睡期發生的夢遊，稱為「睡遊」，而在發夢期發生的夢遊，就稱為「發夢期夢遊」，兩者均須接受長期藥物及相關治療。

日間睡遊 患者九樓爬窗墮平台

中文大學醫學院精神科學系系主任暨沙田醫院睡眠檢查室主管榮潤國教授舉例，有些病人當了衣櫃是廁所，拿起熨斗以為是電話，甚至有些病人從碌架床跌了下來。「最危險的一個病人，他的深睡期睡遊不單止在半夜發生，還會在日間，有次從九樓爬出窗外墮下至二樓平台，幸好大難不死。」

他解釋，人在睡覺的時候應該好像關燈一樣，但當未能完全關掉時，就會發生睡遊。「我們大腦裏控制意識的部份，處於休息狀態。但另一方面，控制我們情緒、運動那部份，就未全部靜止。睡遊時，腦部沒意識，所以記不起發生甚麼事。但眼睛跟清醒時一樣可接收資訊，能找到地方，行出睡房，但又不是完全清醒，所以當了衣櫃是廁所。」

專家不建議 當場摑醒睡遊人

而患者在睡遊期間，甚至可能會出現「睡食」症狀，亦即是真的去煮食或進食，尤其是長期服用安眠藥的患者甚為常見。榮教授說：「我有個病人走出了家門，叫了車去雲吞麵店食麵，但沒結賬。之後還有條麵留在嘴角，到第二朝才發現。另外，有部份病人甚至會在睡遊期間開火煮食，但忘記關火就上床睡覺，非常危險。」

榮教授指出，睡遊人士通常是張開眼睛的，家人未必能立即分辨出他是否處於清醒狀態，而且在睡遊期間，是很難被喚醒的，所以不建議家人當場摑醒患者，反而帶他回睡床，讓他繼續睡覺，並做足家居安全措施，如避免患者睡上格床、收起刀具等，以減低受傷風險。

發夢期夢遊 或是腦退化先兆

而發夢期夢遊，即「快速眼動睡眠行為障礙」，是一種睡眠疾病。在正常情況下，身體肌肉在發夢期會處於休息狀態，但發夢期夢遊的患者就正正相反，他們會隨着夢境手腳揮舞，拳打腳踢、翻滾叫喊，許多時候更會引致損傷及骨折。

近年研究發現，發夢期夢遊或是腦退化先兆，退化先從腸道神經細胞開始，透過迷走神經影響全身的器官，包括大腦。當退化延至腦幹，或會影響操控四肢活動的功能。榮教授指出，9成患者在發病後5至15年會出現柏金遜症或認知障礙。

發夢跳水打人 自己家人齊受傷

榮教授又透露：「有病人發夢自己跳水，一跳跳下去，傷了頸，在醫院住了三個多月。另一個病人除有發夢期夢遊，還有睡眠窒息。試過發夢時，將呼吸機鼻罩當了鞭子，鞭來鞭去，也有病人向身邊伴侶揮拳。」發夢期夢遊，不僅導致患者的身體受傷，甚至可能會傷及伴侶，須要盡快接受治療，如服用安眠藥及褪黑激素，控制四肢活動功能。同時要注意家居安全，如在床的周邊加上軟墊、遠離玻璃窗及移走鬧鐘等可傷人的物件等。

不過，榮教授表示，引致腦退化的機制，仍需更多研究才能證實，目前的藥物並不能延緩日後腦退化的症狀。但患者可及早預防，改變生活習慣，藉此進一步延緩腦退化的症狀。「運動是目前最省錢又有效的補腦方法。此外情緒要保持樂觀，要多動腦筋。不要放棄，希望在明天。」

採訪：何米羅

攝影：周芝瑩、潘志恆

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