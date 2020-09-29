香港領養動物｜4個月唐貓Jax與Blu感情要好 兩兄弟正在尋找可安居的家

愛護動物協會的唐貓Jax兩兄弟正等待領養

香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Jax。

名字：Jax

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：483865

晶片編號：603 623 618

Blu和Jax兩兄弟是由政府動物管理中心轉介到愛協尋家。兩兄弟都有非常有活力，喜歡四周探索。Blu是個個性悠閑和懶洋洋的孩子，而Jax則是個勇敢的孩子。由於牠們的感情非常好，所以我們希望兩兄弟能一起回家。不過Blu和Jax都各有患病歷史，所以新主人須要考慮和了解清楚後才領養。你願意讓這對活潑好動的兄弟加入你的家庭嗎？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年10月2日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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