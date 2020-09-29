循環再造｜烏干達推大象糞便再造紙 助當地女性脫離貧困兼緩解人象衝突

烏干達以大象糞便製環保紙振興經濟 減少民眾盜獵大象

不少非洲國家都致力以旅遊業來振興經濟，而烏干達卻有民眾解決貧困的收入來源竟然是大象的糞便。千萬不要小看大象糞便，在國際組織的推動下，當地不少喪夫的女性都靠象糞再造紙的收入，來維持生計，甚至令當地人對野生動物的好感增加，盜獵大象的行為減少。

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位於烏干達的Rubirizi地區，推動當地經濟的政策並非以旅遊業為重，而是新興的象糞再造紙張，絕大部份參與其中的都是女姓。當中她們大多為寡婦，丈夫都是因為盜獵行為在公園中被槍殺，或是因動物而意外喪生，所以她們普遍都對動物、動物保護區抱有一定的敵意。

當地減貧組織Kataara Women’s Poverty Alleviation Group近年就發起了象糞造紙的計畫，亦是烏干達唯一一間以大象糞便造紙的企業，他們起初在自家花園內就地取材，撿拾大象糞便來製作禮品袋、卡片、小冊子等，供遊客們購買。

除了提供了一個就業機會，還可以藉此脫離貧困。每賣出一件商品，他們都可以獲得20%的收益，另外10%會用於撫養父母因動物喪生的孤兒，甚至可以以低利率獲得小額貸款。

利用大象留下的糞便來賺錢，甚至可以為子女支付學費、增添家具等，不少當地人都因而對大象的厭惡印象改觀，慢慢地懂得保護野生大象，在多年的努力下，當地盜獵大象的行為已有緩解。

資料來源：WWF、UNDP Uganda

撰文：黃雅純

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