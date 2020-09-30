香港仔｜跟漁民尋避風塘最後艇仔粉 珍寶海鮮舫結業漁港沒落 殘存船廠：總會油盡燈枯

漁業式微、造船業北移、海鮮舫消失，香港仔避風塘見證水上人興衰。漁民離開了住家艇，還是忘不了艇仔粉。到底岸上的水上人對避風塘還有甚麼感情？

67歲的黃志華曾是香港仔避風塘的漁民，年輕時跟隨家人出海捕魚，曾轉行從事填海工程。現時他在避風塘駕駛觀光舢舨，今日就帶我們一遊他成長的地方。

華哥先帶我們到早前宣佈休業的珍寶海鮮舫。以前華哥家人也曾接載遊客往返珍寶海鮮舫和深灣，「最風光是八十年代，晚晚也滿座。我們一日接載二、三千人。」當海鮮舫亮起燈後，就像一座皇宮，很多遊客都是慕名前來欣賞夜景。華哥更特意要子女教自己簡單的英文生字，以介紹避風塘的特色，如Jumbo Floating Restaurant、House Boat等等。可惜的是這座海上宮殿已經不再營業，現時只有少數員工會回到舫上看守物品。

來到避風塘當然要了解漁民的生活。香港漁業在八十年代末面對經濟轉型，漸漸式微。華哥指現在避風塘漁船數量大減，取而代之是豪華遊艇。他載我們到魚類批發市場附近，回味首次出海的情況。他說：「很深刻，因為暈浪，外面不像避風塘內，會不斷嘔吐、睡覺。」幸好七天的捕魚之旅，經過首天適應後，情況便轉好。出海捕魚總會遇上大風浪，「有時大浪打上船，整個船艙就像瀑布。」他說遇到這些情況只好減速，順浪勢而行，待風浪過後再出發。

一艇住10人 瞓地下分兩輪食飯

華哥再帶我們看現時的住家艇，水上人稱用作居住的船為住家艇，通常親戚的住家艇會綁成一排。如果他們需要到其他地方，就要靠舢舨接駁。「過時過節或者有人嫁娶也很熱鬧，全部親戚（的船或舢舨）都會靠在一起。」不過1986年的一場大火，令華哥痛失家園。當時他們以為只是前面起火，可是部份艇家斬掉起火住家艇的纜索，火船隨風飄至蔓延到自己家，「燒了艘船當然徬徨，趕不及收拾細軟，只能帶貴重物品離開。」

雖然無法登上住家艇感受昔日的生活，但我們走進由住家艇翻新的住家艇展覽館，讓華哥講述以前的日常生活。華哥的住家艇較這艘細約三分之一，卻要住上10人。他說艇內有四間房，但人數眾多，他跟阿哥細佬只可以睡在地上。艇上廚房簡陋，只有一個灶頭、炭爐及煲。他示範如何煮飯，「以前多數燒柴。」他表示以前空間不足，要分兩輪吃飯。

午膳時間，華哥就帶我們品嚐他的日常午餐——艇仔粉。華哥打了兩次電話，尋尋覓覓終於找到肥哥的粉艇。肥哥一邊斬料落湯，一邊回答問題，「有叉燒、魚片、紅腸。」他非常忙碌，將熱湯倒進碗後便遞到我們的船，結賬後就立即駛船離開。

華哥笑指他急住到其他地方做生意。華哥說，現時艇仔粉的份量較以前多，但還是以前的較美味，「以前的燒鴨、叉燒好好味，而且吃魚多，（有機會）吃到這些就覺得很好味。」記者吃過後覺得，河粉的質地較一般雲吞河等的厚實一點，十分不錯，假如來到避風塘一定要嚐嚐。

以前避風塘一帶有很多粉艇，可是現時香港仔只剩兩艘。一同減少的還有水上人，華哥認為也不能說可惜，因為時代總要變，「我也想水上人越來越少，少人捕魚表示大家的生活水平提高了。」他認為，若一直像從前般過活，即是代表沒有進步。

由造船到維修舢舨 做得幾耐就幾耐

水上人見證着香港海上歷史興衰，作為見證者的還有它們——造船廠。香港在十九世紀相繼出現黃埔船塢和太古船塢，建造萬噸輪船，象徵着造船業的輝煌。「小時候住在船廠時看過（造船過程），香港仔做漁船較多，1975年前還有造中式遊艇。」54歲的魏孝安是全記船排廠第二代負責人。他指近30年除了遊艇，香港已經沒有甚麼大船出產，所以船廠也慢慢轉型以維修作主要業務。安哥更即席示範如何維修木船，他用錘將竹絲塞進木縫中，「頂錘代表足夠（竹絲），越打越入就要加多些竹絲。」然後用蠔殼灰封上隙縫，吹乾後便可以上色。

雖然船廠空間不大，可是設備齊全，有休息室和廚房等，「以前船廠吃飯時很多人，氣氛很好。」但安哥慨嘆，現時船廠連同他們三兄弟，也只有四人。很多師傅不是年紀太大，就是轉行，令他們也不敢接大單，但安哥從沒想過放棄船廠，「自己在船廠長大，吃船廠的飯，對這裏也有感情。」他說由小朋友到現在50多歲，一直在船廠工作，不差餘下的日子。安哥無奈地說，「已經沒有多少間船廠會維修舢舨，因為利潤太少。」但為了其他艇家，希望做得幾耐就幾耐。

雖然安哥堅持營運，但他卻堅拒讓下一代傳承。他笑稱這份工作太辛苦了，日曬雨淋。假如有一天自己也撐不下去也沒法子，正如時候到了，人會死一樣，但堅持過總算對父親、對客戶有交代。

浪遊漁港1773語音導賞團

參加者可以透過聲音導航，遊歷香港仔避風塘13個景點，包括住家艇展覽館。

普通門票（約60分鐘）：成人$158 /小童及長者$132

午餐門票（約90分鐘）：成人$198 /小童及長者$172

*門票包括紙包飲品及小食，午餐門票另有艇仔粉一碗。

查詢電話：2368 7000/6211 6782

記者：麥景朗

攝影：魏子朗、洪輝進

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