寶馬320i M Sport試駕｜最強操控好玩高科技 彎路靈活敏捷 失準iDrive導航北角帶路去福建

BMW3系後驅320i M Sport多駕駛樂趣 加包圍擾流外形跑味濃

寶馬3系一直以來都是車迷最愛的房車車系之一，很大程度落在它無可比擬的操控性。相信大家都很清楚，寶馬工程師一向追求操控性，因此不少寶馬車款仍保持50:50前後車重分佈，以及在某些型號堅守後驅佈局等等。今次CarMan為了隆重其事，迎接新主持加入，特意向代理借來記者認為最好操控、最好玩的3系型號320i M Sport用作長測，一睹它的魅力。

第7代的3系世代編號為G20，今次用作長測的320i M Sport是車系其中一款最受歡迎的型號。作為M Sport版本，它配備了M Sport 包圍和擾流、 M Sport軚環、18 吋輕量化多爪式合金輪圈，在外形上增添跑格。不過M Sport package不限於外觀上的改變而已，最令記者驚喜的，是320i M Sport配備了數項增加操控性的設備，在本來已經很好控制的3系之中錦上添花，設備包括：支撐力更高的M Sport避震、轉向反應更敏捷的可變式轉向系統（variable sport steering），以及前四活塞、後單活塞的M Sport煞車卡鉗，大幅增強駕駛樂趣。

新車使用的一副B48 2公升直四turbo引擎，最大馬力為184匹，峯值扭力達到300Nm。以這種馬力數字推動重1,470kg的320i M Sport算是綽綽有餘。在動力方面它的輸出恰到好處，8前速Steptronic自動波箱表現合格，特別在sport mode的kick down反應主動，在山路快駕時的動力控制更得心應手。然而絕佳的操控和攻彎能力才是今代3系的賣點，而且長測這部更有M Sport配件加持，所帶來的操控平衡性實在是冠絕同級。再者，加上其後驅佈局，讓駕駛者能盡享後驅房車的駕駛樂趣，在車廠現今紛紛轉用前驅配置的大環境下更是買少見少。

測試語音控制功能 準確程度般

新車有出色的操控，還要夠實用才合格吧。今代3系配備了iDrive 7.0 系統，它配有多種功能例如手勢操作、語音控制、原廠導航以及自動泊車輔助系統等等。另外，此車配備的Comfort Access 2.0 系統，會在車主走近3系的3米範圍內的時候，車門兩側會自動亮起迎賓光影，更會自動在1.5米範圍內自動解鎖新車，連車匙都不用拿出，非常方便。至於語音控制功能，記者測試過後認為準確程度中規中矩，不是所有語句都能清楚辨識。至於自動泊車功能，它的準確程度非常高，而且安全性十足，不會用盡每一尺位置，很多時都會預留幾手軚用作緩衝。可是自動泊車過程有點緩慢，除非真的是位置難度極高、又或者對自己的泊車技術完全沒有信心，否則用家還是自己嘗試泊位吧，否則耗費大量時間。

BMW 320i M Sport Edition：

引擎：1,984c.c. 直四Turbo

馬力：184hp/5,000-6,500rpm

扭力：300Nm/1,350-4,600rpm

傳動：8前速自動波箱，後驅

售價：$499,000起

查詢：BMW Concessionaires HK

採訪：陳卓楓

攝影：李卓霖

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