失聲｜聲沙伴咳嗽感冒飲菊花茶有效 中醫教你簡易鹹竹蜂開聲茶

失聲不一定熱氣 中醫：教師、售貨員失聲多屬虛證飲涼茶有反效果

相信很多人也試過失聲，一般人都認為是熱氣，或因吃火鍋或辛辣食物等引起，但原來中醫學對失聲都有頗詳細的描述和分類，失聲在中醫學中稱為「失音」，最基本可分為「金實不鳴」和「金破不鳴」兩大類，是臨床最常見的。

1. 金實不鳴

金實不鳴，是指實證引起的失音，多由於感受外邪如風熱之邪或風寒之邪侵犯肺部而致，這種失音的特徵是聲音突然變得嘶啞，甚至突然失音，起病較急，可伴隨咳嗽、痰多、鼻水、鼻塞、頭痛、甚至發熱等感冒症狀。喝菊花等涼茶對風熱型初起的失音的確有幫助的，但對於風寒所致的失聲就未必有效果了。

飲食引起的失音亦應歸類「金實不鳴」的範疇，因為與感染外邪引起的情況相似，辛辣炙博之食物易化熱助火，熱邪損耗肺氣，因中醫理論中「肺開竅於鼻，肺氣通於咽喉」，如今肺氣受損則使咽喉不利，發聲困難。這情況喝菊花茶還是有幫助的，但相反如果是進食了過量生冷食物和冰冷飲料，發病機理就有所不同，為寒凝肺絡，肺氣受阻而至失音，這時飲涼茶就適得其反了。

2. 金破不鳴

金破不鳴是指由虛證引起的失音，多由本身肺氣不足引起，特徵是起病較慢，又稱為「久瘖」，患者平時說話聲音較低，說話氣力也較弱，可伴隨長期出汗多、疲倦、易感冒、皮膚乾燥、大便乾結等症狀。其發病機理與實證不同，是自身肺氣不足，不能支持咽喉部正常運作所致，短期內無受外來因素影響的。長時間大聲説話導致聲音沙啞亦屬「金破不鳴」的範疇，同樣是長期損耗肺氣所致，多見於老師、售貨員、推銷員、接電話的客戶服務主任等職業。這種失音當然又不適合飲菊花茶了。

此外，中醫學中亦其他較少見的證型如咽部損傷引起瘀血阻絡型的失音，心情抑鬱或大喜大落引起肝火犯肺型的失音，所以失音未必只製清熱就可以解決的。坊間流行一種俗稱「開聲茶」的簡易方，在藥房都可以配，由是一些利咽開音中藥如鹹竹蜂、訶子、胖大海、人參葉等組成，對各種失音也有一定作用，大家可以參考一下。

材料如下：

鹹竹蜂4隻

木蝴蝶3錢

訶子3錢

胖大海3粒

人參葉2錢

洗淨後兩碗水煲5至10分鐘即可

撰文：註冊中醫李浩然

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