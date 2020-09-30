移民英國｜搬屋申請ToR1攻略 免稅運送家當 留意搬屋公司魔鬼細節

可列明申請LOTR（Leave Outside the Rules）1月再轉BNO簽證，禁運品包括肉製品及奶製品

筆者正準備搬屋到英國，在此將我申請ToR1（Transfer of Residence relief）的經驗分享給大家。英國有入口稅，但只要事先申請ToR1，移民英國的第一年就可以免稅運送使用超過半年的個人物品。大家事前須呈交護照相片頁副本、英國及香港地址證明、物品清單及居留權利證明（如工作合約、物業買賣合約或租約）到英國稅務海關總署（HMRC），並填妥網上表格申請，得到許可後再轉交搬運公司作報關用。申請ToR1要滿足以下條件：過去12個月曾居住在歐盟以外地方、寄出物品至少曾擁有及使用多於6個月。留意下列物品不可以豁免稅項：煙酒、商用車；而裝修、水電工的技工工具要另外申報。

移民搬屋公司報價——問清報關及保險費

筆者一開始找了幾間移民搬屋公司報價，部份是網上即時報價，部份是打電話人手報價。筆者25箱家當只需約$9,000，其中保險約$1,500，部份大型物件如傢俬、鋼琴、單車、按摩椅等收費另計。你的清單越仔細，報價就能越精準，也避免正式搬屋時要收取額外費用。現在大多數報價都已包括了報關及保險，但慎防魔鬼細節，這兩點必須要問清楚，其他還要詢問的細節包括：

Door to door——因疫情關係，有些搬屋公司的所謂door to door服務，可能並不包括上樓入屋搬；

樓梯收費，通常英國是按層另收費；

箱子重量——英國有箱子重量上限（25kg)，如過重，當地工人有權不搬；

禁運物品——部份物件如肉類、奶製品等都是禁運或須徵稅，而搬屋公司也有一份自己的禁運清單；

保險細節——如物件遺失的賠償金額；

包裝保護——提供多少泡泡膠及紙箱。

電郵文件——列明申LOTR 筆者10天獲批

由於我未落實住處，打算先住Airbnb再租樓，所以暫時沒有英國地址證明，也沒有工作合約。因此我先借用朋友的英國住址，到確認住處再申請轉地址；家當將會先存放到英國的倉庫，約400港元一個月，比存倉於香港平。我亦叫英國的朋友發一封電郵，證明我抵達英國時他有地方會收留我，並提供水電費單或銀行月結單作地址證明之用。物品清單（packing list）很簡單，只須按類別寫：例如5箱女裝衫、1箱鞋、3箱廚房用具、5箱書、一個書櫃、一張按摩椅等，最後記得簽名。

全部文件證明一次過電郵給HMRC，我在電郵上列明持有BNO護照，打算申請LOTR（Leave Outside the Rules）直到1月再轉BNO簽證。至於ToR1的申請時間，網上有人指要等1個月，而我只須10天左右就獲批核。萬一有甚麼意外，清關時未能取得ToR1，其實可以照付稅清關，一年內申請成功後再申請退稅。

正式搬屋——詳列裝箱單 必備防潮珠

確定搬屋公司後就可以正式報價及約定搬屋日期。記得問搬屋公司拿紙箱及泡泡膠（通常會免費提供），及詳列裝箱單與寫箱子編號，方便到埗後整理物件及報關清關。防潮珠要盡早買，有網友提到搬到英國後很多物品發霉要扔掉。搬運到歐洲通常都是船運，大約需時兩個月。

要注意，根據英國政府現時指引，在ToR1下的禁運品包括非法藥物、含攻擊性武器、瀕危物種、鑽石原石、色情刊物、假冒及盜版商品、肉製品及奶製品；限制品則包括所有需要進口許可證的產品，如槍支、爆炸品、彈藥等。

申請ToR1：www.gov.uk/government/publications/application-for-transfer-of-residence-tor-relief-tor01

官方禁運及徵稅資料：www.gov.uk/duty-free-goods/banned-and-restricted-goods

撰文：逃到歐洲的人

相片：資料圖片

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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