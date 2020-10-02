電話監控｜私家偵探講解勾線得唔得 探討警察使用法證軟件破解電話

手提電話被監控或竊聽會不會有蛛絲馬跡?

直播節目《10點搞邊科》找來私家偵探社「一目偵信」 社長King Sir和網絡保安專家楊和生談論有關手提電話保安的話題。首先King Sir指出坊間如果有私家偵探收錢聲稱可以憑電話號碼勾到線，知道通話或whatsapp內容，就一定係呃人。「勾線這個技術一直都存在，但在現今這個年代，一般民間技術是做不到勾線的。」

在過往模擬訊號年代可以截聽到訊號，在數碼年代已經不可能，楊和生也認為要執法部門和電訊商合作才可勾到線：「設計上電訊商的基站是有特別的模組讓執法部門做到勾線等處理，但具體怎樣做就每個地方、每個國家都不同，但民間要做到應該不太可行。」

坊間也流傳一些監控木馬程式能在下載後隱藏，有人會在伴侶不為意的時候，用對方的電話下載這些監控程式，自己就能夠看到電話上的內容，而對方全不知情。King Sir也表示遇過類似的個案，但一般來說都是發生在比較舊的電話型號之上。楊和生表示，一般作業系統也不容許用家隱藏程式，這些程式通常都要透過root機、jailbreak等破解方法，如果電話不破解和保持更新作業系統，這些監控程式多數都不能運作。

King Sir認為不少客人都將電影情節視為理所當然，曾有人在電話上大罵：「不懂勾線怎樣做私家偵探？」他卻覺得聲稱收錢就勾到線的極有可能是騙徒。另外，也有很多人覺得定位追蹤器應該能做到鈕扣般細小，King Sir也指出現實不是這樣的：「GPS不是甚麼高科技，也的確有一些好像飾物的GPS掛在寵物上防走失，但電量也是一個問題，只能定位到1、2日用處也不大。」

一般人要做到監控未必容易，但執法報門似乎有很多方法，例如最近黃之鋒電話內的資料也有傳被警察破解，被用作呈堂証物。楊和生表示香港執法部門包括警隊、海關、廉政公署都有電腦法證部門，他們會購買和使用海外公司推出的法政軟件。這些法証軟件可以跳過電話本的機制，例如平時密碼試10次輸入錯誤就會鎖機，軟件有方法避開，嘗試過萬次也沒有問題，最終也能解鎖成功。主持方保僑問道這些公司會不會是電話生產商配合推出，楊和生就覺得法政軟件單純是利用保安漏洞：「我們觀察所得，Apple和Android都好，作業系統越新，法証軟件破解越困難。」King Sir和楊和生都覺得要做好手提電話資訊保安最常談的方法就是最有效的方法，希望各位讀者也能定期更作手提電話的系統和盡量避免下載不明程式。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！