空手道｜Cobra Kai《眼鏡蛇道館》逆流大叔延續真傳奇 成龍翻拍《龍威小子》 糟蹋原著

Netflix熱播空手道美劇《眼鏡蛇道館Cobra Kai》 80年代《龍威小子》變逆流大叔

Cobra Kai 熱潮席捲全球，第三季鐵定明年上架，這股熱潮要追溯到李小龍。李小龍電影及邵氏功夫片影響整個日本漫畫業界。1984年，日本漫畫家鳥山明繪畫《龍珠》，令東南亞所有小屁孩都跟着孫悟空一起揮舞雙手運勁使出「龜波氣功」……那個年頭還有《功夫旋風兒》（1981）、《修羅之刻》（1987）等日本漫畫。但原來功夫片熱潮不止滲透東南亞，也灑遍美國。那些年跟我年齡相若的小屁孩除了會去漫畫店也會去租帶舖，然後發現舖內竟然有一盒帶，封面是一個年紀相若的小屁孩，身穿道袍擺出「金雞獨立」的架勢！封面寫着《龍威小子》（The Karate Kid，1984）的這盒錄影帶，彷彿成為另一個平行時空的《龍珠》。

80年代《龍威小子》功夫狂熱

今時今日重看《龍威小子》，不管題材和橋段都是不折不扣的兒童向，堪稱第一代真人版卡通，但對當時小屁孩來說，《龍威小子》就是專門為他們服務的領域（真人電影《忍者龜》要到1990年才推出），因此深受一整個世代的兒童及青少年歡迎。故事就是一個剛搬到城鎮的窮酸懦弱小子，在受盡校園霸凌下認識到高深莫測的日本阿伯，然後將他畢生空手道功夫傾囊相授，最後打敗惡霸之餘還嬴得美人歸。《龍威小子》以功夫狂熱開拓全球兒童青少年電影市場，票房高達一億，更在10年間拍下3集續作（兩套正傳，另一套是換成女角的外傳），在2010年成龍更嘗試找來Will Smith兒子擔正翻拍，英文名《The Karate Kid》不變，中文名則改為《功夫夢》，不過所有事物一旦中國化總會變了質，片中學的是中國功夫而非空手道，沒有了重要的空手道精神，跟原作失之千里。

34年再被Reboot變中坑

直到2018年，《龍威小子》事隔34年再被Reboot，拍攝續作《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）。劇集最初決定開拍時，YouTube、Netflix、Hulu等多間OTT平台為播映權爭個頭崩額裂，最後雖然由YouTube爭嬴，豈料拍下兩季後YouTube退出自家製戲劇範疇，最後由Netflix接手，最近先放出兩季，稍後會再上架第三季。《眼鏡蛇道館》主角再不是當年善良直正的少年，而是那個被一招金雞獨立飛腳踢到站不起來的眼鏡蛇惡霸Johnny（William Zabka飾演），他被師父毒打同伴嫌棄從此一蹶不振，如今成為五字頭中坑，終日滿腔怒忿飲酒度日；直至遇上另一個剛搬到城鎮的窮酸懦弱小子Miguel（Xolo Maridueña飾演），他決定將畢生絕學傾囊相授，並重開眼鏡蛇道館，踏上空手道師父之路。至於當日的死對頭也即是本來的男主角LaRusso（Ralph Macchio飾演），則成為汽車零售老闆兼有幸福家庭，事業有成春風得意，更處處跟Johnny作對，成為前世跟今世繼續撈亂骨頭的冤家。

「練武就係要克敵制勝！」

《眼鏡蛇道館》的好玩之處，就好像《新三國》重新演繹三國歷史一樣，劉備並非百分百好人，為了求勝他也會貓哭老鼠；曹操也非絕對大奸大惡，而是雄才偉略指揮若定盡顯大將風範。《眼鏡蛇道館》中一直飾演壞人的Johnny自有屬於他的故事，你認為他是壞人全因當年的詮釋以偏概全，沒有看清事實的全相，加上每個人總會覺得「自己委屈對方理虧」，《眼鏡蛇道館》導演以全新角度詮釋「眼鏡蛇道館」的前世今生，為「Strike First! Strike Hard! No Mercy!」的戰鬥哲學討回公道。就像《打擂台》泰迪羅賓的一句：「強身健體可以行山游水，練武就係要克敵制勝！」在以武制暴的世界擲地有聲。

向80年代美好歲月致敬

劇集另一好玩之處，是劇中眾多畫面情節不單懷緬昔日《龍威小子》，而是向整個80年代的美好歲月致敬。從Johnny一出場便駕駛的那架紅色跑車Dodge Challenger，到後來因為被燒車而重新添置的Pontiac，Johnny還將它噴成眼鏡蛇黑（整套劇有不少經典跑車特寫，百分百男人的浪漫）；Johnny收Miguel為徒後第一件事要他做的，是要將電話鈴聲改為Guns & Roses的歌（Miguel理所當然地回應「甚麼是Guns & Roses？食得㗎？」）；還有跟穿Metallica Tee的超市職員談得興起、討論樂隊哪首歌最Rock最勁爆；以至第一季最後一集參加空手道大賽時響起Queen的《I Want It All》，都讓人看得熱血沸騰；舊劇中曾出現過的頭帶道具，以至空手道大賽海報的設計和色Tone，這些細節也在新劇中一一重現……只要看過《龍威小子》、受過80年代美國流行文化薰陶的，看罷都會會心微笑。

寧為Bad Ass不做懦夫

《眼鏡蛇道館》讓人看得痛快，尤其是今時今日大家生活在一個公義被扭曲的社會，心存一念之仁往往被欺壓得屍骨無存。當真正的公義被當權者抹黑、手執武器的執法者生安白造你破壞社會安寧、捏造你是邪惡象徵，你唯一可以依靠的，就是令自己變得強大、以自己的力量繼續勇敢生存。正如Johnny在大賽前跟學員說的一席話：「隨着年紀漸長，你會發現人生是不公平的，你一早醒來覺得生活美好，忽然卻已遭天打雷劈，人生變成一坨屎，考試不合格、被停學，愛上的女生被人搶走、車子被縱火燒毀，你以為過得順遂，下一秒大難臨頭，這就是人生。人生無情，所以我們也絕不留情，我們要盡力生存，不擇手段繼續往下走。要不惜一切拿下勝利。記得你們是Bad Ass，你們不在乎別人怎麼想，Kick Ass，Cobra Kai！」寧為Bad Ass，不做懦夫，這就是《眼鏡蛇道館》的現世生存哲學。

撰文：永高

編輯：鄒仲安

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