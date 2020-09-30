Benz嬰兒車｜Mercedes-AMG出BB車 自小培育平治車迷

平治Benz以AMG品牌推出新車款，配合Avantgarde嬰兒車改良版本，預計今年或明年發售

父母好偉大，就算自己要慳住使錢，都把最好的給寶寶。如果想小朋友細細個就可以坐Benz，但其實自己沒有錢養真車的話，一樣可以，而且是AMG版。因為平治Mercedes-AMG公開兩款嬰兒車，推出街係幾虛榮嘅。

回到2018年，平治和專出嬰兒車的Hartan合作設計一系列嬰兒車，而且合作很成功；所以平治今次就以AMG品牌推出新車款，配合Avantgarde嬰兒車改良版本，預計今年或明年發售。

新AMG嬰兒車有兩個不同設計，首先有比較大直徑的車輪，亦有避震系統、泊車掣，以及可以調校高度的手把，「車廂」則有五點式安全帶，亦有肩部護墊提高舒適性，座椅亦可以前後轉換，令「乘客」可以向前或面向父母，亦可以調至橫向。

AMG嬰兒車四輪亦有如AMG真車風格的輪圈設計，座椅顏色可選黑或石墨色，一樣襯回真車。又再和真車一樣的，還有選配項目，包括用上Softline透氣床墊的嬰兒床，還有繡上AMG字的袋子。之前也提到的是平治及Hartan亦將升級Avantgarde車系，包括車架顏色、物料、安全帶及兩層太陽擋，而且因為有鋁金屬車架，所以車重只有8.9kg，座椅則重4.1kg，可以安放在不同Mercedes-AMG車款上。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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