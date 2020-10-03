日本九州新景點｜長崎伊王島 最新spa式海景森林溫泉樂園

望海溫泉、草本圈溫泉、健行溫泉、家族溫泉；岩盤浴、泰式香療；休憩區內10,000本漫畫雜誌任睇

由長崎市揸車30分鐘可直達的伊王島，島上有豐富的天然溫泉，當中一間i+Land Nagasaki溫泉樂園，於9月新增以森林風、海洋為主題的設施Ark Island Spa。

樂園中最注目是其室內溫泉，採光充足、滿室綠意，可以穿上泳衣，與家人、情侶、朋友一起泡溫泉。「草本圈溫泉」除植物圖案湯糟外，連天花亦有垂吊植物；「健行溫泉」就讓人一邊散步一邊泡湯，於小樹花糟旁，可以邊行邊浸。如果喜歡傳統式光脫脫浸溫泉，亦有望海溫泉和預訂式的家族溫泉以供選擇。

「MINATO SPA 岩盤 TERRACE」同樣分為森林風和海洋風：森系房有岩盤浴設施，可於高溫熱石房內冥想、看書，再到旁邊攝氏10-15度的小房作cool down；而在海系房就可以躺在吊床上望海。休憩區共有約10,000本雜誌、圖書、漫畫藏書，消磨時間一流。

飲食方面，亦非一般溫泉設施的行貨烏冬拉麵，西式餐廳「島DINING」講究飲食健康，除主食外，還有女士最愛的輕食沙律、餐湯、鮮果汁。整個新設施都迎合近年健康、戶外潮流，乃日本難得的現代湯癒。

撰文：鄭智敏

編輯：吳允、鄒仲安

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