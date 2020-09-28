我不是精神病｜癲癇發作當吸毒截查 無視殘疾證明 患者倡政府教育前線警察何謂腦癇症

癲癇發羊吊正名腦癇 望減少歧視讓患者不再受辱

腦癇症，前稱癲癇症，最為人熟悉的病徵非「發羊吊」莫屬。很多人因為一個「癲」字以為是精神病，其實患者精神健康完全正常，只因腦電波偶爾失調，發作時會令患者出現不同反應，或失神發呆，或全身抽搐。陳健生21年前確診腦癇症，求職碰壁，就連約朋友外出都會被警察誤當吸毒。歷盡不了解和歧視，現年39歲的他已放下怨恨，更希望以自身經歷幫助同路人，讓他們不再受辱。

出生時曾缺氧 左半身不太靈活18歲確診

健生自出娘胎已與一般小孩不同——他只用右手玩玩具，父母從未見過他用左手拾物。醫生認為這與健生出生時曾經缺氧有關。做過物理治療和職業治療，左半身至今仍不太靈活，包括左手中指不能活動、左腳肌肉明顯較右腳弱、左邊小腿看上去比較幼，身體總是稍微向左傾斜。

直至18歲某晚吃飯時，健生一言不發，又完全不理睬家人，家人覺得事有不妥，再帶他看醫生，經腦電圖及磁力共振等檢查後，終確診患上腦癇症，要長期服藥控制病情。

發作失神似發呆 想考牌當司機夢碎

健生發作一般是失神居多，驟眼看似發呆，時而傻笑，時而玩手指。他笑說：「即使現在跟你傾偈，我也可以突然嚟料，唔識回應你，一兩分鐘後我又會回復正常。」他回想起讀書時期，曾試過聆聽考試時突然發作，「回過神來已經甩晒跟唔到，完全答唔到題目，好彩只是校內模擬試，如果係真正會考就死得了。」

中學讀了整整八年才中五畢業，本打算成年便考個車牌方便謀生，怎料突然殺出一個腦癇症，「考到車牌可以叫政府幫忙改裝，我左手有事而已，改裝成我控制到便可以啦，點知突然話有腦癇，一世都唔使再諗揸車。」

出示殘疾人士登記證 警察仍不相信

突然失神，可以對生命構成嚴重威脅。健生曾試過兩度發作走出馬路，幸好一次被母親推開，另一次被當時仍是女友的太太拉走，「好危險，如果突然有車撞埋嚟，真的會死人。」有心理準備隨時發生致命意外，但沒想過在街上等朋友，一樣令自己陷入困境。健生憶述：「等朋友時突然發作，四圍兜來兜去，然後有兩個差佬埋嚟，以為我啪咗丸。」他向警察表明自己患有腦癇，又出示殘疾人士登記證，警方卻不相信他的說話，幸好朋友及時趕到，幫忙解釋再受截查，警察方願意放人。健生說：「如果發生在現今社會，我真的不敢想像當刻會發生甚麼事。其實政府是否應該要令前線人員更清楚甚麼叫腦癇症？」

被僱主當面撕爛求職表 平機會難受理

現時健生仍要每日服藥，控制發作次數，若遇生病、身體欠佳、壓力大等情況，便有較大機會發作。為了讓身體保持較佳狀態，健生不能做長工，一星期最多上班3天，每天最多8小時。因為只有中五學歷，能做的工作有限，他曾考取保安牌照，試過跟公司談好薪酬待遇後，結果卻令他畢生難忘。健生說：「到最後把入職表格給他的一刻，我跟他說我有腦癇症，他在我面前撕爛表格。我可以點呢？我覺得是個很大的恥辱。」他試過找平機會，平機會卻說當時只有二人在場，沒有證人，無法處理。

加入自助組織扶持同路人

輾轉間做過不同散工，健生經勞工處的展能就業科覓得工作，現時於快餐店做兼職。他說：「既然老闆知道又願意聘請，那我便去做，不理太多了，總比在家中無所事事好。」女同事都不願到炸爐工作，怕弄傷自己，工作推到健生身上。即使曾試過在炸爐旁發作，弄得手臂有疤痕也好，健生也不怨怒，「自己有病，公司都肯要你，我覺得都算係咁㗎喇。」

數年前，健生加入腦癇症病人自助組織「協癇會」，更成為執行委員，負責對外宣傳及推廣事宜。他說：「我在會內算年輕，也想認識多點同路人，看看有甚麼可以幫助大家。」基本上，健生一有訪問機會便會應邀，又會主動參與如香港復康會舉辦的「網上·同行故事館」等分享會，分享自身經歷。他說：「在我身上發生過令我好不忿的事，所以我更要發聲，告訴別人甚麼是腦癇症，至少叫人不用怕。而且我們一定有工作能力，我只想說一句——老闆們不要太害怕。」

旁人宜記錄發作過程 勿放異物入口

腦神經科專科醫生盧文偉指，腦癇症即腦電波突然失調，令患者出現不同反應。病因包括家族遺傳，或腦部曾因曾缺氧、發炎、嚴重撞撃、中風、出血、腫瘤、酗酒、濫藥而永久受損所致，亦有部份病人原因不明。

視乎腦部哪個區域「短路」，如影響五官的話，可能有幻覺、幻聽；影響意識可能會失神，甚至昏迷；若影響四肢，則可能全身抽搐。盧文偉醫生說：「如果旁人遇到這些情況，最重要是保持鎮定，確保患者安全。」如果患者只是失神，旁人毋須太擔心，因為一般會在數秒至數分鐘內發作完，記下患者發作的時間便可，以便患者事後求醫，向醫生提供發作時間及經過。

若遇上患者全身抽搐，應盡量尋找柔軟物品，保護其頭部，並盡量打側患者身體，作「復原卧式」姿勢，以免患者舌頭後墜，阻礙其呼吸，亦能減少患者被嘔吐物阻塞氣道的機會。

至於坊間流傳要以手指或其他物件塞着患者口部，盧文偉醫生提醒，此舉只會令患者受傷，千萬不能這樣做：「最理想是事先徵求患者同意，可攝錄發作過程，讓醫生處理得更好，因為醫生問診時，病人大多難以正確描述他們發作的情況。」

每100人有1個患上 用藥減少發作機會

盧文偉醫生指出，腦癇症在香港不算罕見，有6萬至7萬名患者，即約每100人便有1人是患者。醫生診斷時，會問清楚患者有否家族病史、發作情形，亦很需要目撃證人提供資料。盧文偉醫生解釋：「因為有些心理因素或其他疾病，一樣可以表現得像腦癇發作，所以醫生一定要盡量了解發作過程，以免斷錯症、開錯藥。」若醫生有懷疑，會為病人作進一步檢查，如腦掃描、磁力共振等，檢視腦部結構有否異常。

「有時會找到明顯結構問題，有時看起來卻可以完全正常，所以可能要再作更進一步的腦電波檢查，量度腦電波。」盧文偉醫生說，最完美是發作時可以捕捉到腦電波異常，但現實運作起來十分困難，因為患者隨時發作，故這類檢查較適合頻繁發作的患者。 至於用藥方面，盧文偉醫生指，醫生一般會處方抗抽筋藥物，控制不正常腦電波，減少發作機會，「有些病人的確要終身服藥，但也有些年輕病人在青春期過後便不用再服藥，一切視個別病人情況而言。」

參與香港復康會主辦「網上·同行故事館」10月3日場次：https://shohub.hksr.org.hk/overlab/library/1003/

記者：李煒汯

攝影：張志孟、伍永健

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