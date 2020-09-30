3米高RX-78-2元祖級高達登陸香港 高性價比5G電話Nokia 8.3開價$4,398

本周重點亦包括日本橫濱Gundam Factory Yokohama新情報、新遊戲《Tsum Tsum Stadium》可50人對戰、Jabra旗下耳機免費追加主動降噪

日本橫濱「Gundam Factory Yokohama」的18米1:1高達將於12月19日開幕，相信大家都暫時去唔到，不過香港都有RX-78-2的半身及全身像；Nokia 8.3 5G正式在港推出，開價僅$4,398，是高性價比之選……

日本橫濱「Gundam Factory Yokohama」情報

期待已久的日本橫濱「Gundam Factory Yokohama」的18米1:1高達，正式定在12月19日開幕，預計於12月19日至明年3月31日期間開放，園區入場費成人1,650 日圓（約120港元）、小童1,100日圓（約80港元），但要進入Gumdam-dock Tower近距離觀賞1:1高達，就要再付3,300日圓，即大約242港元。

1:1高達最大賣點是真的會動會走，但不是任何時候都有演出，一日只有兩場， 分別在早上10:30及晚上20:30進行30分鐘的演出。值得一提的是，這台是全新的高達，型號是RX-78F00，故事背景是原本的RX-78-2在戰爭後消失，Gundam Factory Yokohama的工程師，拾到零件再重建成新一代高達，整個設定可以說是為今次計劃度身訂做，希望大家能有機會親身飛到日本朝聖吧。

香港BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION

雖然大家短期內也不可能到橫濱看高達，但最近可以到太古城中心看「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」，這次展覽的重頭戲是約3米高的RX-78-2高達半身像及一座3米高的全身像，全身像比半身像精細得多。

場內也有展覽，讓大家重溫歷年的RX-78高達模型，以及展出最新作品MG 1/100 WING GUNDAM ZERO EW Ver.Ka，除了基本型態，關節也重新設計，所以也展出變格成飛機的型態。同場也設有多個主題展覽區及期間限定店，售賣各款限定版高達模型，展覽由即日至10月21日，於太古城中心二樓中庭展出，各位高達迷不要錯過。

新《Tsum Tsum Stadium》電話遊戲

迪士尼的Tsum Tsum電話遊戲也算流行多年，最近推出新遊戲版《Tsum Tsum Stadium》，玩的方式基本上也差不多，跟以往一樣連線、消除、發動角色技能等等，特別之處在於有300種以上的造型配件，創建屬於自己的Tsum Tsum；而且有新的50人線上即時對戰，亦可與LINE好友或其他玩家自訂房間，令遊戲更刺激有趣。

Nokia 8.3高性價比5G機

香港再有5G行貨新機登場，這次是開價僅$4,398的Nokia 8.3 5G，還是那句，平機不一定要選大陸機。Nokia 8.3 5G主打覆蓋最多全球5G網絡頻譜，可以應付不同網絡，新機搭載Snapdragon 765G、8GB RAM基本不用擔心流暢度。

Nokia 8.3 5G採用6.81吋 FHD+巨屏幕，支援PureDisplay技術及HDR，接近7吋的屏幕無論打機還是睇片的體驗都頗好，美中不足的是不支援120Hz或90Hz高刷新率，不然用起來就更加爽快。

相機方面，使用6,400萬像素主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、200萬景深鏡頭和200萬微距鏡頭，有蔡司光學加持。主鏡頭支援像素合併，相片的細節還原力不錯，色彩偏鮮艷，但都算討好。開啟運動相機模式後錄影，防震可媲美部份運動相機。

個人覺得它的一大賣點就是系統接近非常原生Android，亦提供兩年系統更新和三年定期安全性更新服務。

Jabra Elite Active 75t加入主動降噪

主動降噪越來越流行，Jabra就宣佈將會透過免費的軟件更新，讓旗下耳機加入主動降噪功能。Jabra Elite 75t和Elite Active 75t上市時並沒有主動降噪，不過憑藉舒適的配戴感及不俗的音質，已是不錯的真無線耳機選擇。這次兩款耳機加入主動降噪後，現有用家當然開心，觀望中的人又多一個選擇。

記者：梁志穎、周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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