世界旅遊獎｜「旅遊業奧斯卡」分豬肉 疫情停飛照頒獎 想入圍先課金四五千港元

世界旅遊獎之中，「全球最佳」多達250個，各國家又有其「全國最佳」，獎項加加埋埋達數千個

今年全球旅遊業界因武漢肺炎近乎癱瘓，多國疫情反覆不斷，各旅遊景點解封遙遙無期。不過即使全世界都冇得飛，第27屆「世界旅遊獎」（World Travel Award，WTA）依舊照樣舉行，現正開放網上投票。

選最佳酒店、旅行社等數千獎項

老實說，真的沒怎麼聽過這個獎項，到底是甚麼東東？根據其官網表示，「世界旅遊大獎協會」早於1993年在英國成立，目的在於表揚及獎勵各領域有傑出表現的旅遊界同業。旅遊業專業評委和遊客共同投票，選出最佳酒店、最佳航空公司、最佳旅行社、最佳旅遊地點等多個獎項。據說這是全球旅遊業界最具聲望的獎項，更有「旅遊業奧斯卡」之稱，獲獎的單位都視為極大的殊榮，不過最吸睛、最實際的，當然是行銷宣傳效果一流的「最佳XX」銜頭。

仔細看看獎項類別，五花八門應有盡有，除了上述提及過的之外，還有最佳機場、 最佳租車公司、最佳免稅店經營商等等，各類別會再被細分，例如單是一個「最佳度假村」已經有環保、生態、精品、海灘、賭場等子類別。此類「全球最佳」已經多達250個，還未計算以各大洲劃分的獎項，例如「全非洲／亞洲／歐洲／南美洲最佳」，再細數下去，每個地區內的國家又有其「全國最佳」，一共多達數千個獎項，真是名符其實「太公分豬肉」，人人有份永不落空。

而參加辦法亦非常簡單，一字記之曰「錢」。每個想入圍的單位須要先付一筆由4,000至5,000港元不等的報名費，課金之後就會立即「獲提名」，同時得到一系列協會授權使用的材料，例如「世界旅遊獎」的商標、海報、超連結、證書等等，以助各企業宣傳、包裝及推廣其品牌。

其實，所謂的專業評審的準則如何，又或者全球旅客公開投票所佔的百分比，公眾全不知道。因此結果是否公允，又是否有足夠認受性，真是見人見智。說到底，所謂的「世界旅遊獎」都只是一盤小圈子的生意。或許在27年前，這個獎項的確是旅遊業界的指標，極具參考價值，但兩個世紀以來資訊爆炸，旅行方式不停演變，旅遊產品和平台更是日新月異，到底這個「世界旅遊獎」今時今日還有多貼近「世界」呢？

撰文：MY Travel 旅行．思

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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