掃雷鼠｜非洲巨鼠獲頒動物界「大英帝國勳章」 曾在柬埔寨搜出39個地雷及28個炸彈

受訓老鼠為柬埔寨探測逾14萬平方米地雷區獲嘉許

「人人都可以成為大廚」是電影《五星級大鼠》中廚神的口頭禪，意指只要有能力，不論任何身份、背景都可以成為偉人。電影中的小老鼠Remy最終成為一流名廚，現實世界亦現存着一班英雄老鼠。過往戰爭中埋下的地雷，迄今仍威脅着全球逾60個國家或州分居民的性命。這片人類無法踏足的險地，卻有一班英雄「鼠輩」為我們進行地雷搜索的工作，保護人類的安全。近日，團隊中一隻掃雷鼠更被盼發動物界的「大英帝國勳章」，以表揚其為人類作出的貢獻。

非牟利團體APOPO專門訓練非洲巨鼠成為HeroRATs，在世界各地進行掃雷的工作。HeroRATs團隊中的Magawa在柬埔寨迄今發現39個地雷、28個未引爆炸藥，及共為14萬1千平方米土地完成探測。在柬埔寨，估計有4至6百萬個地雷於1975年至1998年期間被埋下，迄今造成逾6萬4千宗傷亡個案。經訓練的非洲巨鼠可憑嗅覺找出地雷位置，並在地上掘上記號給人類提示。牠們輕盈的身軀不夠重量觸發地雷引爆，使其可自由穿梭於地雷區中。牠們比起人類拿着金屬探測器能更快速、安全去搜出地雷。

於上月25日，牠被動物組織PDSA頒發金勳章——動物界的「大英帝國勳章」，以表揚其為人類作出的貢獻。Magawa不僅是PDSA成立至今77年以來第一隻獲受勳的鼠類，更是第一隻獲受勳的HeroRATs。作為機構中最傑出的掃雷鼠，Magawa以行動證實了不是只有高大威猛的人類才有資格成為英雄。

資料來源：BBC

記者：蘇敏婷

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