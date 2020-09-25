飛機杯平貴戰｜Tenga多重震動杯有吸啜力可打開清洗 平價彈性膠杯勝在易收藏

長假期聖誕旺季每月可以賣出800個 貴價電動飛機杯功能多可重覆使用

飛機杯有好多款式，有平有貴。平價的不用一百元就買到，貴價的如Tenga Flip Zero則要千多元，到底有何分別呢？

千多元的多功能飛機杯

Tenga Flip Zero白色電動版飛機杯，有一個透明收納殼，底座有USB充電，有5種震動模式：弱、強、律動、交錯和隨機，按杯頂的按鍵就可切換模式，長按就關機，操作非常簡單。插入後按壓會有真空吸啜效果，內部為柔軟的矽膠物料，有着細緻又複雜的內部結構，兩個震動器包裹於夕膠下，附兩包潤滑液，售價$1,399。

幾十元的可再用飛機杯

A-ONE黑之爆擊是密封性非貫通型飛機杯，採用Elastomer彈性體質料，自稱未來型內部結構，其實就是凹凸橫紋，可以用水洗重覆使用，當然因為物料會損耗，使用的次數不會太多，附有兩包潤滑劑。其實另一款Tenga的蛋殼包裝型飛機杯才是最平款式，但因為並非一個杯型，而且只能用一次，所以難以比較。

盲測一致認同貴價質感較好

經過3位男同事以手指盲觸感後，一致認為Tenga Flip Zero的質感較佳，紋理較細緻，而試過啟動震動及真空吸啜，都大讚感覺很好很有迫感。但有人認為過千元不太值，有人則認為Tenga Flip Zero難在家中收藏，反而會選用平價的黑之爆擊，大家對選購飛機杯都有不同的個人見解。

聖誕長假期旺季每月可以賣出約800個飛機杯

情趣用品店Omakase Toy的主理人Willy解釋，飛機杯一般分幾種，「有簡單的一次性用完即棄款，有女優的倒模款，想刺激一點有動漫款式，想再刺激一點有電動款式。其實Tenga Flip系列比較多人選購，因為功能較多，使用次數亦較多，相對價錢較相宜。若想找功能較多的款式或電動款式，可選擇Tenga和我們店的一個歐美品牌Zolo。」Willy表示，現在買飛機杯的人越來越多，「因為我們有4間分店和網店，有一些數據可看到，比較旺季是暑假前夕和聖誕前夕；另外如有星期五六日連假都會特別多男士來買。我們普遍一個月會賣出500個左右，旺季每月可以賣出約800個，而疫情下確實亦多了人來買飛機杯。」

飛機杯的使用與清洗

Willy強烈建議飛機杯要配合水溶性潤滑液來使用，不要乾澀地放入去，因為對男士來說會弄得很痛。若是可重覆使用的飛機杯，用完之後要清洗，「要用無酒精沐浴露清洗，或用一些專門清洗飛機杯的清潔泡沫，洗完之後再用硅質吸水棒放入去吸乾。所有飛機杯都不要反轉洗，尤其是名器，因為門口位置容易爛。」方便清洗確是一大優點，貴價的Tenga Flip Zero只要打開，就能很方便地清洗，而且很貼心地可以將其底座變成支架，讓Flip Zero杯身晾乾，貴得來是有原因的。睇完之後，大家會否立即想買一個試下呢？

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然、鄭明川

編輯：鄒仲安

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