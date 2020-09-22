領養老狗｜10歲瑪蓮萊犬患癌被棄引水道 義工：生命力強，腳變形但現在已又跑又跳

瑪蓮萊犬年老患病遭棄養 狗義工拯救免送漁護署被安樂死

「真的沒有感情嗎，十年吧！你怎可能這樣就拋棄牠，還要掉牠在引水道那些河中，其實牠是會死的。我不明白，我不明白為何可以做得出。」於6月底，獨立狗義工Daphanie Lui在網上看到有人求助，稱發現一隻比利時瑪蓮萊犬被棄於引水道中，「那刻你不能掙扎，如果我不去的話，我不知會否有跟我同類的人去接這個案。」被棄的瑪蓮萊犬既屬大型犬，而且表徵明顯年老及有腳傷，並非人人有能力、時間、空間照顧一隻幾乎沒有被領養機會的棄犬。倘若將其送往漁護署，按其健康狀況及年紀，可以估計將是「死路一條」。

Daphine也非無顧慮，家中已有兩隻大型金毛犬，也顧慮到日後的醫療費用，然而跟家人商量及聯絡了毛孩守護者後，就立刻前往救援。「Kent跟我說如果是金錢的問題，日後我們可以慢慢再解決，現在最重要還是先把牠救去治療。」現時狗狗仍開放領養，然而Daphanie笑指機會渺茫，已有準備要飼養牠安享晚年。「如果真的出現了一個天使指『我可以接Kodak！』，如果判定那人的情況、環境等等是可以的話，我會放手讓牠安享晚年。」

Daphanie曾經到漁護署檢查晶片及聯絡瑪蓮萊犬的主人，雖然對方口口聲聲說狗狗是早前走失了，並願意前來接牠回去，然而Daphanie日復日等待卻一直未見其蹤影。「我每天最少打一兩次電話到漁護署問主人回覆了沒有，然而一直收到的答覆是『他正在上班，現在沒空、遲些會打給我』、『今天沒空，要問問家人來接還是怎樣』。直至現在還沒有出現，總言之就有很多藉口，其實我們都覺得算了。」及後，Daphanie為瑪蓮萊犬易名為Kodak，並負起暫託照顧牠的責任。

經獸醫檢查後，Kodak疑因長期營養不良而造成四肢不夠肌肉支撐行走，甚至造成前肢彎曲及變形，背部亦發現有約6厘米的腫瘤。由於Kodak達十歲之齡，Daphanie曾擔心牠承受不了麻醉及手術。然而經過各項驗血等等檢查，獸醫皆建議替其進行切除手術及順道絕育，以免日後情況惡化。經手術後化驗，Kodak背部的腫瘤屬良性，可是卻發現睾丸有癌症腫瘤。「雖然復發機會大概為15%，惟現時沒有後續治療。幸好當日下了做手術及絕育的決定，否則癌細胞擴散，牠就沒得救了。」

「我覺得牠的生命力很強，估不到這隻十歲的狗，牠的復原能力還可以。最初連站也不能，後來慢慢可以自己站穩、行走，直至現在已經可以不斷跑跑跳跳。」Daphanie笑言一開始已經有最壞打算，甚至已問人借好了輪椅。Daphanie指Kodak是一隻我行我素、自得其樂的狗狗，至今也未表現過一般狗狗對人的那種熱情，然而日子相處下來，也會感受到牠嬌嗲的一面，「大約一個月前，當我回家時牠開始會搖尾，看得出是牠看見你覺得高興。另外，也發現牠是很黏人，即是牠會常常走來要你長期摸着牠，否則牠就會不停走來走去。」

記者：蘇敏婷

攝影：伍永健、潘志恆

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