一家人︱在家 · 瑜伽︱ Lesson 2- 輕鬆練成美背篇

長時間使用電腦、低頭玩手機除了會出現肩頸膊痛的問題外，不良的姿勢亦會導致「烏龜頸」、寒背。當背肌太多，就會給人虎背熊腰的感覺。所以來到「在家 · 瑜伽」第二集，瑜伽導師Amanda會分享幾組美背動作，針對背部和肩膀做訓練，讓大家輕鬆改善寒背、厚背的問題。

熱身動作：

1. 首先十指緊扣，升高雙手再吸氣，然後頭向上仰。

2. 回到開始位置，將雙手打開，手掌心向出，做出「投降」的姿勢，手臂屈曲呈90度。向後伸展，夾緊肩胛骨。

3. 然後雙手合十，手臂緊貼用力，接著將手往上平舉，盡量推至最高，維持動作10秒。

4. 若想增加難度，可利用家中道具如：啞鈴、水樽，重覆相同步驟10次。

動作1 (眼鏡蛇式)

步驟：

1. 平躺在地上，面部朝地；雙腳併攏伸直，腳背貼地，尖腳趾。

2. 將雙手放在肩膀之下，手肘不貼地，緊貼身體，手掌要張開。

3. 吸氣，手掌向地板推，手臂逐漸推直，同時帶動上半身，維持2個呼吸。

4. 若覺得腰部仍能承受更多的伸展，可以再吸氣，推起上半身，使恥骨貼地，重量分佈於雙手及腳。

5. 呼氣，彎曲手肘，慢慢讓身體回到地面，雙手亦可放在身體兩側，面向地面，直至腰部感到舒適，重覆動作10次。

此組動作可以促進身體柔軟度及彈性，藉由伸展脊椎動作，強化上背肌力、下背柔軟度並幫助腸胃消化、血液循環和淋巴系統分泌。由於動作屬後彎，同時能擴張胸部，所以特別適合低頭族。

注意：手臂過度推直會導致聳肩，建議降低身體重心同時肩膀往後，以減少手臂壓力。而後彎時頭部亦無需過求後仰，臉部朝前即可。若脊椎不適的話必須查詢醫生意見才練習。

動作2 (下犬式／上犬式)

由眼鏡蛇式可以直接轉到下犬式

下犬式步驟：

1. 四肢跪地作準備，雙手與肩同寬，手指張開，掌心貼地雙腳與臀部同寬，腳尖點地。

2. 雙手伸直，拉長背部，不要聳肩，同時臀部向上抬高，身體側面看呈三角形。

3. 腳跟踩地，嘗試慢慢伸直雙腿，後背伸展。

4. 頭頂指向地下，下巴指向鎖骨方向，眼晴看肚臍。

5. 停留5個呼吸，膝蓋彎曲，然後回到四足跪姿或俯臥姿勢。

上犬式步驟：

1. 由下犬式進入，吸一口氣準備，呼氣時膝蓋落地，腳背放平下壓地板，彎曲手肘讓肩膀向前，身體向下慢慢俯臥到瑜伽墊上。

2. 雙腿與髖同寬向後伸展，腳背貼地，將雙手放在胸部兩側，手肘向內夾向胸口，手指張開、指尖向前。

3. 吸氣，掌心向下壓，將胸部往前挺，超過肩膀，同時將背部一節一節抬起。雙腳下壓，將大腿和膝蓋抬離地面，只有雙手和腳背著地。視線與頭部朝上，維持3至5個呼吸。

交替重覆以上動作10次後，回到孩童式(child pose)作放鬆休息。

這組動作能鍛煉背部肌肉，增加脊椎柔軟度，刺激腸臟等腹部器官及強化手臂肌肉。

注意：若柔軟度不足，雙腳無法完全伸直，可將膝蓋微彎，再輪流將腳跟踩地。重點是注意力集中於背部，保持平背。

動作3 (靠牆練習)

步驟：

1. 身體靠牆站立，雙腳打開與盤骨同寬。

2. 頭、背及臂部緊貼靠牆後，舉高雙手做出「投降」的姿勢，夾緊肩胛骨。

3. 將手臂沿牆盡可能向上伸，謹記貼牆而行，然後雙手向下滑至開始位置，重覆10次。

此動作可以針對突頸、寒背等問題。透過伸展斜方肌，使肩胛骨活動得更加靈活順暢，從而改善姿勢和肩膀的健康。

注意：吸氣時盡量將腰部和背部緊貼牆壁，記得收腹；吐氣時放鬆，反覆來回。若雙手感覺離牆時就要停止，不用勉強，亦切勿用腰借力，會有反效果。

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