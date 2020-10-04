家居燒肉｜實試無煙燒肉機 吸油煙設計大減燒肉味

無煙燒烤爐實試韓燒烤肉，吸油煙效果不俗但體積頗大

在家吃韓燒烤肉，最怕是久久不能散去的油煙味，最近在網上有款聲稱無煙的國產烤肉機，千餘元一台，所謂「無煙」的吸油煙設計可行嗎？這款「生活元素無煙燒烤爐」的兩側也有吸風口，配合底下的風機可以吸走油煙；烤盤有導油孔和坑紋，幫助油份排走，而且底部也有膠盤儲存油份。

用法與一般的燒烤爐一樣簡單，只要先注水到最底的膠盤，再安裝油盤、鋁盤、主機、有孔烤盤，接着便可利用旁邊的控制台操作。基本上，它只有4個輕觸式按鍵，1個電源開關掣、兩個溫度調節掣和一個抽風扇掣；發熱溫度由100°C至260°C，共有6檔溫度選擇；旁邊的小螢幕會顯示它的加熱狀況，顯示溫度改變。

開啟180°C爐測試燒薄片的肥牛肉，但燒了大約30秒肥牛肉還是紅紅的；直接校至260°C燒，熱度就好好多。使用時，的確比其他烤肉爐少油煙，而且燒肉的多餘油份也成功排走；若關掉抽風機，更能直接看出分別，立即看到油煙彌漫。

試過後，我認為它的吸油煙設計不錯。但當肉類放多了，油煙一樣會四處飄散，因此使用時要注意肉類的份量，以控制油煙。至於它的塑膠外殼，運作大半個小時後仍不算燙手，但也是熱的，熱度可以接受。

塗層板第一次使用，沒有黐底的情況，使用久了便很難說；而且它有不少洞孔，其他配件的分層設計也需花費一段時間清洗。機身也頗大部，比一罐汽水還要高身，而且有大約7－8公斤重，如果大家考慮購買，也要想想家中有沒有足夠位置。

記者：周銥沁

攝影：周旭文

編輯：鄒仲安

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