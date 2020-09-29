美國肥貓｜30磅癡肥短毛貓遭原寵主嫌肥棄養 收容所公開故事引過百奴才爭相領養

5歲大肚腩肥貓超重4倍被遺棄 新主人承諾幫牠減肥

美國一隻30磅肥貓因為太重而被主人棄養，牠被帶到收容所後卻大受一眾愛「鹹豬手」貓貓肚皮的奴才青睞。日前牠喜獲新奴才收編，奴才也願意幫助牠回復正常體形。

5歲的美國短毛貓Lasagna重達29.5磅，相當於正常貓隻的四倍體重。肥胖的身形令牠寸步難移，理毛時連彎腰也彎不到。雖然照顧癡肥寵物或多或少會增加寵主的壓力，不過並不是棄養的藉口。而Lasagna的主人卻於晚上將牠遺棄在費城（Philadelphia）一個公園裏，隔天才被收容所的義工發現，將牠收留，並以加菲貓最愛的食物千層面（Lasagna）稱呼牠。

為了幫助Lasagna恢復正常體形，收容所為牠制訂了嚴格的節食餐單，又幫Lasagna清潔牠可望而不可即的毛毛。所謂鹹魚青菜各有所愛，Lasagna雖然被前主人嫌棄肥胖，不過收容所將Lasagna的故事及「肉照」放上互聯網後，就吸引了過百個愛搓貓貓肚腩的奴才領養牠。日前，Lasagna終於找到一個會愛惜牠的奴才，到新澤西州展開新生活。新寵主雖然喜愛搓肚肚，不過也承諾會助Lasagna減肥，讓牠減少患上糖尿病、心臟病和關節炎的風險。

資料來源：Daily Mail

撰文：陳曉欣

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