零垃圾生活｜3人家庭1個月垃圾量僅500克 父母堅拒買新床寧瞓地下6星期 揀學校首句問：有冇環保政策？

環保家庭實踐零垃圾Zero Waste生活，一個月垃圾減至500克，培育兒子愛地球。

根據環境保護署2018年的《香港固體廢物監察報告》，家居廢物的單日棄置量達6,712公噸。重量相等於逾191輛重型貨車。每人每日留在家中，就能生產近1公斤垃圾。按比例估算，一個4人家庭，一年就生產約1.4公噸的家居垃圾，情況不容忽視。眼見塑膠污染及生態破壞的程度每下愈況，Janice與丈夫Richard，3年前起就連同兒子一起嘗試實踐零垃圾（Zero Waste）的生活，一家三口從生活習慣入手減廢，為環境出一分力。

本是中馬混血的Janice，與家人來港定居已兩年。因為居於澳洲時，目睹過垃圾滿佈大海，山火摧毀林木的惡況，3年前便開始嘗試實踐零浪費的生活理念，強調生活中不生產即棄垃圾。日常用品及食物均是可回收、可延續及可分解，從而達至零浪費的目標。要做到源頭減廢，他們家有9成物件均是二手物品，小至衣物碗碟，大至家具電器。找到完好的心頭好不容易，因此即使二手貨物有些許損壞，他們亦不介意購買，送往維修，甚或自己動手修好繼續用。而另一個減廢的方法，就是回收及分解廚餘，並將家裏的含膠或即棄用品改成可持續產品。Janice分享：「有時我們會用醋混合水，自製清潔用品，用來清潔浴室及地板。或是自製漿糊來黏貼物品。」平常購物用的塑膠袋、即棄口罩、外賣餐盒等，通通變成大小不一的玻璃瓶、布口罩及餐盒等。

談及零垃圾主義，大多會想起4年來用一個細小的玻璃樽，儲起所有垃圾的零垃圾主義先峰者Lauren Singer。但Janice就覺得，意念最重要的不是盛滿多少個玻璃瓶，而是一家人願意合力去改變的初心。實踐零垃圾生活的3年間，他們的垃圾量由過往一個月逾8公斤，大幅減至約500克。Janice說：「我們是8成的零垃圾主義者。家中仍有些小型垃圾，如兒子用蠟筆畫過畫紙、丈夫難以放棄的超市塑膠包裝芝士等。」但她認為，學會跟家人磨合，調整彼此在實踐零垃圾路上的步伐，相比責罵對方的不走塑行為，更誠可貴。她續說：「我實踐零垃圾生活的速度很快，但Richard是比較按部就班。中間的差異曾造成一些小衝突。有時我會因他買塑膠產品而很生氣。但事後我回想，他剛開始零垃圾生活後，每次願意不買塑膠產品的時刻，或是3年來為兒子清洗了無數次環保尿布的時刻，便消氣了。」

將大自然交給下一代

他倆的兒子Cameron今年4歲，正是對世界充滿好奇的時期。Richard笑言孩子明白爸媽不愛塑膠，又略懂塑膠會落進海洋，動物會受苦之理。Richard說：「他想海中的魚兒安好。」訪問期間，記者陪伴Cameron堆砌從網上買回來的二手積木。4歲的他稚拙地說：「如果我不想再擁有這些玩具，它們便會落進海洋。」「你想它們跑到海洋去嗎？」記者問。他續答：「不想，海裏的動物會吃掉玩具。」Janice在旁聽着，欣然地笑。她說：「我們不肯定他理解多少，但希望凡事跟他講解一點，培養他對大自然及地球的愛，這些細節能日後能連結一起。」環保教育不限於家庭，學校亦是重要的持份者。他們直言，在香港選幼稚園時，第一句就是問及學校的環保政策，以及學校對廢物及可持續發展的看法。後來他們實地考察了好幾所幼稚園，最終在區內找到一所着重自然教育，重視善用資源的學校，成為孩子的第一間學校。Richard說：「我們能有無盡的進步空間，以最符合可持續發展原則的方式生活。為地球的福祉着想，再將大自然交給我們的下一代。」

記者：沈敏怡

攝影：鄧欣

編輯：鄒仲安

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