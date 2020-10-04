精神病｜遭欺凌性騷擾致解離症 醫生：患者借撞邪逃避內心創傷

解離症患者自覺邪靈附身 醫生：要以心理治療解心結

有解離症患者以特殊的身體症狀來遠離內心痛苦，醫生要先了解患者的生活狀況，其後再進行心理治療。「醫生，你沒事吧？」剛診症完畢，姑娘立即衝進我房，戰戰兢兢地問我。我叫姑娘不要緊張，剛剛的「驅鬼儀式」只是診症的一部份。

志豪是經由轉介到我的診所。初見志豪，他雖表現有點緊張，但不懼言自己現正被惡魔纏身，明明完好無缺的美食，在他眼中是堆正在腐爛的食物，正吃着喜愛的食物，卻突然感到難吃得吞不下去。他認定自己被邪靈附身，經常無故大叫大喊，希望藉此驅走惡魔。

根據家庭醫生的描述，志豪曾是個開朗的青年，但自中五時從澳洲交流活動回港後，就變得寡言多慮，經常憂心忡忡。後來得知他染上吸食大麻的習慣，由初期的偶而吸食，到現時恒常吸食，家庭醫生決定把他轉介到我診所。

我發現志豪對「邪靈附身」極之在意，遍訪不同牧師之餘，更有感精神科醫生亦略懂一二。為了安撫他不安的情緒，我惟有在診症期間施展「驅魔之術」，在房內大舉「施法」，嚇得房外不知所以的姑娘們憂心忡忡。我力勸志豪停止吸食大麻，處方情緒藥，慢慢地他向我透露一直潛藏已久的心結。原來於澳洲交流期間，他由於身形較瘦削，與本來體格魁梧的當地學生比起來就更形嬌小。志豪因而被欺凌，甚至是性騷擾，他感到無助又羞恥，回港後亦從沒向家人透露過在澳洲的經歷，後來通過不斷吸食大麻來麻痹抑壓已久的負面情緒。

我診斷志豪患上了解離症（Dissociative Disorder），他透過一些特殊的身體症狀，如邪靈附身，暫時遠離難以忘卻的內心痛苦。除了處方藥物外，我亦約見了他的家人及朋友，以了解其生活狀況，再進行心理治療。經過了幾次的治療後，志豪身體內的「邪靈」已漸漸離他而去，他亦開始積極面對潛藏已久的內心創傷。

撰文：精神科專科醫生麥棨諾

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！