最平入門BMW直六引擎｜德國同級Audi A4及平治C-Class 5萬二手寶馬323i注意Valve膠邊漏油

BMW有名直六引擎 操控一流

2011年的BMW 323 i作為最便宜的入門寶馬直六引擎，當年新車價要近40萬元，9年後今日5萬元就能買到。「5萬元買到寶馬有名的直六引擎、六前速波箱、軚盤加減波、自動頭燈、自動水撥、尾輪驅動、原廠德國的真皮座位。」 二手車買賣專家George Wong說，當年同級有出名舒適的Benz C-Class、科技行先的Audi A4，而這輛寶馬就是出名操控的三系。

檢查水箱水迹痕 ABS線常壞

這款車Valve（活瓣）膠邊易漏油，不過二千多元就能妥善修維；另外水箱及後備水箱也很易漏水，買前得檢查水箱及水箱邊是否有水迹，如要更換的話，三千多元就能修好。「這輛車的ABS線比較易壞，是當年歐洲車的通病，但更換ABS的感應線線是有限錢，數百元一條，同時換掉四條不過千多元。」另外買二手車時得注意上手車主是否多泊戶外或有車身損耗，如這輛車車身損耗較多，全車做一次打蠟，花費約二千多元。

BMW 323i：

引擎形式：直列式六缸

汽缸容積：2,497c.c

最大馬力：190hp/5,900rpm

峯值扭力：230Nm/3,250rpm

傳動形式：前置引擎，後輪驅動

傳動系統：Steptronic六前速手波

懸掛系統：前麥花巨柱式 後多連桿獨立

長x闊x高：4,531x 1,817 x 1,421mm

採訪：梁苡珊

攝影：徐浩軒

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