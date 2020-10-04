領養貓貓｜小灰貓主動可愛征服寄養家庭貓狗 獲義工收養成功入屋　

加拿大流浪貓與寄養家庭寵物打成一片 義工不捨決定收養

收容所將毛孩開放領養前，通常會讓牠們在寄養家庭生活一陣子以及接受馴化訓練。加拿大一隻小灰貓在寄養家庭生活期間，憑着無比親和力極速與家中的寵物貓狗打成一片。最後寄養家庭不忍心將小灰貓與寵物分開，於是將牠收編正式成為家中一分子。

今年年初，加拿大的貓貓收容所Un Chatàfois接收了5周大的小灰貓Félix，牠被發現時體內有大量寄生蟲，嚴重營養不良，導致牠的體形比同齡貓隻瘦小。由於Félix身體實在太虛弱須要長時間照顧，有寄養經驗的義工Meg便將Félix接了回家。愛心爆棚的Meg家中原本已經養了幾隻貓狗和老鼠，還有幾隻雞。Meg起初擔心過Félix需要時間融入這個大家庭，不過Félix的表現卻令她大吃一驚，因為牠憑着親和力一一俘虜了牠們的心。

狗狗Casper自從數月前經歷了老友狗狗離世後，一直悶悶不樂。小巧可愛的Félix展現出小貓的頑皮個性，常常賴在Casper身邊，又去咬牠的耳朵和腳趾。日復日的陪伴令Casper走出陰霾，主動與Félix嬉戲，更讓牠在自己的床上睡覺。Meg說Félix對屋內所有寵物都表現得很有興趣，會主動靠近牠們，例如Félix愛緊抱虎斑貓Runty、跳上狗狗Gunner的墊子上一起休息，或是尾隨貓貓Trunks走入廚房。由於家中的寵物早已習慣了小貓Félix的存在，Meg決定收編牠。現在9個月大的Félix仍然是家中的親善大使，繼續為各人帶來歡樂。

資料來源：LoveMeow

撰文：陳曉欣

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